С запасом. Львов - Олимпик 1:5

"Львов" и так не радовал своей физической готовностью, а вторая игра за пять дней только добавляла вопросов о возможностей "сине-золотых" на протяжении одной игры. "Олимпик" за эти пять дней накатал даже больше: на выходных из Киева в Мариуполь, а затем вновь через столицу во Львов. Впрочем, дончане на встрече в Донецкой области использовали немного другой состав, поэтому сегодня выглядели свежее.

"Львов" по традиции начал активно и даже забил в быстром отрыве: Татарков протащил мяч от центра поля, отдал правее уже в штрафную на Ренана, а один из лучших игроков львовян на данный момент положил красивый гол под дальнюю стойку.

Однако на этом положительные эмоции для хозяев завершились. За полчаса до свистка на перерыв "Олимпик" не только счёт сравнял, но также вышел вперёд и укрепил преимущество.

Творцами такого результата стали Дегтярёв, Шахаб и Лебеденко. Первые двое в сумме оставили три автографа в воротах львовян (особенно хорош был удар Захедитабара под штангу), а последний из них - сделал два ассиста.

А ведь помимо этих голов у дончан было ещё несколько перспективных моментов. Главный из них - удар Кравченко от правого угла вратарской по диагонали. Гостей спас Пеньков, совершивший за всю игру не один сэйв. Увы, партнёры почин своего голкипера не поддержали

В придачу ко всем проблемам Георгия Цецадзе было ещё и удаление Недоли, заработавшего за двадцать минут две необязательных жёлтых.

Всё говорило о победе "Олимпика". Видимо, так же думали и футболисты дончан, которые во втором тайме играть фактически отказались. "Львов" больше владел мячом и чаще подходил к воротам сопернику, чем это делали гости. Подводила только реализация, оставлявшая желать лучшего.

Львовяне какое-то время атаковали, а затем команда начала "задыхаться", поэтому мяч без особых на то усилий взяли под контроль дончане. Было бы правильно дать финальный свисток ещё минуте эдак на 70-й. Хозяева уже ничего не могли создать, а гости не очень-то и стремились забивать ещё. Но для хорошего настроения перед выходом в отпуск Шахаб ещё парочку забил: Ксёнз с правого фланга, а затем Балашов с левого вырезали в центр штрафной - Шахаб замыкал.

Для "Олимпика" это был финальный поединок текущего сезона. Десятое (или девятое, в зависимости от результатов "Ворсклы") место по его итогам выглядит неоднозначным результатом. Но в последних турах команда Игоря Климовского показала очень симпатичный футбол. Интересно будет посмотреть на этот коллектив уже в следующем чемпионате.

Львов. Стадион "Украина"

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

ФК Львов - Олимпик 1:5

Голы: Оливейра Ренан 4 - Максим Дегтярёв 16, Захедитабар Шахаб 26, Максим Дегтярёв 42, Захедитабар Шахаб 81, Захедитабар Шахаб 90

ФК Львов: Герман Пеньков, Никита Татарков, Фелипе Матеус Яковелли (Назарий Ныч 82), Оливейра Ренан (Велвес Сантос 82), Егор Клименчук, Антон Братков, Артем Недоля, Сергей Борзенко, Сергей Люлька (Пахтман Филипе 64), Ярослав Богунов, Джоэль Бопесу (Владислав Приймак 46)

Олимпик: Халими Бетим, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб, Тарас Завийский, Иван Зотько, Даниэль Романовский (Виталий Балашов 62), Андрей Кравчук (Назар Вербный 77), Никита Кравченко (Павел Ксёнз 62), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын (Виталий Гошкодеря 46), Максим Дегтярёв (Павел Лукьянчук 80)

Предупреждения: Артем Недоля 19, Артем Недоля 39, Егор Клименчук 80 - Игорь Снурницын 24, Орест Лебеденко 51, Иван Зотько 54, Андрей Кравчук 75, Тарас Завийский 76

Удаление: Артем Недоля 39 (вторая жёлтая)