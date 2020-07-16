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Де Пена, Бурда и Вербич в старте Динамо на матч с Зарей
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура УПЛ "Динамо" с "Зарей".
"Динамо": Бущан, Караваев, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Цыганков, Вербич
Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Сирота, Пиварич, Шапаренко, Цитаишвили, Каргбо, Русин
"Заря": Мацапура, Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Громов, Кабаев
Запасные: Шевченко, Абу-Ханна, Каменюка, Чайковский, Цыганикс, Иванисеня, Белоцерковец, Лунев, Перович
Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.