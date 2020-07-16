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Де Пена, Бурда и Вербич в старте Динамо на матч с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Де Пена, Бурда и Вербич в старте Динамо на матч с Зарей
Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура УПЛ "Динамо" с "Зарей".

"Динамо": Бущан, Караваев, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Цыганков, Вербич

Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Сирота, Пиварич, Шапаренко, Цитаишвили, Каргбо, Русин

"Заря": Мацапура, Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Громов, Кабаев

Запасные: Шевченко, Абу-Ханна, Каменюка, Чайковский, Цыганикс, Иванисеня, Белоцерковец, Лунев, Перович

Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 18:55
наконец то дошло ЛЁХе что и вербича и де пену надо выпускать сразу- а вот у срипника цвек на поле с первых минут -- странно- ЭТО ЧТО ПРЕТЕНДЕНТ сразу на удаление?
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