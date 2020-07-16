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Динамо - Заря. Вербич был заменен уже на 10-й минуте

Премьер-лига
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Потеря для киевлян

Динамо - Заря. Вербич был заменен уже на 10-й минуте
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Центральный матч 31-го тура УПЛ, в котором Динамо принимает Зарю, начался для киевлян крайне неудачно.

Динамо пропустило уже на 2-й минуте, а вскоре травму получил Вербич, который сам неудачно подкатился под соперника.

Словенец попросил замену и его на 10-й минуте заменил Русин.

Правда, Динамо усилиями Цыганкова и Сидорчука буквально за две минуты забило два гола и к 16-й минуте вышло вперед - 2:1.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн матча.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Назарий Русин Беньямин Вербич
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