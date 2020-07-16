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Динамо - Заря. Вербич был заменен уже на 10-й минуте
Потеря для киевлян
Центральный матч 31-го тура УПЛ, в котором Динамо принимает Зарю, начался для киевлян крайне неудачно.
Динамо пропустило уже на 2-й минуте, а вскоре травму получил Вербич, который сам неудачно подкатился под соперника.
Словенец попросил замену и его на 10-й минуте заменил Русин.
Правда, Динамо усилиями Цыганкова и Сидорчука буквально за две минуты забило два гола и к 16-й минуте вышло вперед - 2:1.
Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн матча.
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