Динамо - Заря. Вербич был заменен уже на 10-й минуте

Центральный матч 31-го тура УПЛ, в котором Динамо принимает Зарю, начался для киевлян крайне неудачно.

Динамо пропустило уже на 2-й минуте, а вскоре травму получил Вербич, который сам неудачно подкатился под соперника.

Словенец попросил замену и его на 10-й минуте заменил Русин.

Правда, Динамо усилиями Цыганкова и Сидорчука буквально за две минуты забило два гола и к 16-й минуте вышло вперед - 2:1.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн матча.