Бабич: В матче с Ворсклой было главное не наступить на те же грабли в плане настроя

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич подвел итог матча 31-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1).

— Мы понимали, что против нас будет играть молодежный состав "Ворсклы". Для нас было главное – не наступить на те же грабли в плане настроя. И сегодня было видно, что наша команда настроилась, показывала достаточно неплохой футбол, контролировала мяч. В первом тайме у нас было три хороших момента – выручил хозяев Ткаченко.

В первом тайме мы не смогли забить. В начале второго тайма мы сами себе создали проблемы. Пропустили гол с ненужного углового. Вдобавок у нас удалился футболист. Расстраивает, что удалился не молодой футболист. Футболист, стержень нашей центральной оси, допустил ошибку. Но ребята проявили характер. Могу сказать, что вдесятером нам стало легче играть. Проявили характер, отыгрались, потом забили второй мяч и довели игру до победы. Это сегодня главное.

— Как на игру повлияли удаления?

— Удаление, безусловно, сказалось. Очень сказалось. Мы перестроились на "4-4-1". Одно игрока нам не хватало, и я очень боялся, что нас не хватит функционально. Но функционально нас хватило, ребята выдержали, проявили характер и одержали волевую победу.