Десна - Александрия 1:3. Чернигов потерял шансы на Лигу чемпионов

"Десна" трижды в этом сезоне без проблем громила "Александрию" в чемпионате, но в самый решающий момент, когда на кону стояли медали, бездарно уступила.

Самое интересное, что гости прибыли в Чернигов в неосновном составе - в старте не оказалось Дубры, Ковальца, Третьякова, Лучкевича, Вантуха и еще некоторых игроков. Тем не менее, это не помешало "Александрии" навязать нужный себе футбол с первых минут и добыть стильную победу.

Началось все, правда, весьма вдохновляюще для "Десны" - Йонас Тамм за счет роста отправил мяч в ворота после углового. Не обошлось в этом эпизоде и без ошибки Билыка.

Показалось, что быстрый гол прибьет "Александрию", но случилось ровно наоборот - именно "Десна", поведя в счете, сбавила темп и приспала сама себя. Как результат, до перерыва больше опасных моментов у команды Александра Рябоконя не было. И хотя "Александрия" тоже не искрила фееричными атаками, гости выглядели лучше и били чаще. Итог их усилий - эффектный гол Шастала после стандарта. К слову, первый для форварда в УПЛ за 11 месяцев.

Можно только представить, как зол был Рябоконь, если решился сразу на три (!) замены в перерыве. Поначалу они подействовали как надо - активность Тотовицкого и фактура Будковского давали "Десне" преимущество на чужой половине, она заработала парочку стандартов и, казалось, заперла "Александрию" в ее штрафной.

Тем не менее, решающими по итогу стали не три замены от Рябоконя, а одна от Шарана. Вышедший со скамейки Кирилл Ковалец пасом в лучших традициях Иньесты вывел на ворота Богдана Мышенко, и тот не промазал.

"Десну" гол явно подкосил, но она продолжила по инерции идти вперед, пока не получила еще - точный кросс Мирошниченко в контратаке замкнул Задерака.

По большому счету, это была жирная точка в матче. Дальше на поле были преимущественно конвульсии "Десны" и классическая игра на вынос от команды Шарана, которая в таких случаях ошибается крайне редко. До камбэка по такой игре было как до Луны.

Главный итог противостояния - "Десна" лишилась последних шансов на серебро УПЛ. Теперь максимум, что светит черниговцам - это бронза, но и для нее нужно будет в обязательном порядке обыгрывать в последнем туре "Зарю", которую устроит и ничья.

А вот "Александрии" хочется поаплодировать отдельно. Команда уже не сдвинется с 5-й строчки в таблице, но все равно в каждом матче показывает свой максимум и бьется за очки. Все бы так.

Чернигов. Стадион им. Гагарина

"Десна" - "Александрия" - 1:3

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мышенко, 57, Задерака, 61

"Десна": Паст - Фаворов, Тамм, Гитченко, Западня (Мостовый, 64) - Кузык (Тотовицкий, 46), Домбровский, Арвеладзе (Будковский, 46), Картушов (Старенький, 72) - Филиппов, Хлебас (Огиря, 46)

"Александрия": Билык - Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецков - Задерака (Гордиенко, 74), Банада, Довгий, Мышенко (Гречишкин, 60) - Грицук (Ковалец, 46) - Шастал (Безбородько, 60)

Предупреждения: Западня, 37 - Шастал, 54