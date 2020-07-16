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Десна - Александрия 1:3. Чернигов потерял шансы на Лигу чемпионов

Премьер-лига
(2 голосов)

Полный провал подопечных Рябоконя

Десна - Александрия 1:3. Чернигов потерял шансы на Лигу чемпионов
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Десна" трижды в этом сезоне без проблем громила "Александрию" в чемпионате, но в самый решающий момент, когда на кону стояли медали, бездарно уступила.

Самое интересное, что гости прибыли в Чернигов в неосновном составе - в старте не оказалось Дубры, Ковальца, Третьякова, Лучкевича, Вантуха и еще некоторых игроков. Тем не менее, это не помешало "Александрии" навязать нужный себе футбол с первых минут и добыть стильную победу.

Началось все, правда, весьма вдохновляюще для "Десны" - Йонас Тамм за счет роста отправил мяч в ворота после углового. Не обошлось в этом эпизоде и без ошибки Билыка.

Показалось, что быстрый гол прибьет "Александрию", но случилось ровно наоборот - именно "Десна", поведя в счете, сбавила темп и приспала сама себя. Как результат, до перерыва больше опасных моментов у команды Александра Рябоконя не было. И хотя "Александрия" тоже не искрила фееричными атаками, гости выглядели лучше и били чаще. Итог их усилий - эффектный гол Шастала после стандарта. К слову, первый для форварда в УПЛ за 11 месяцев.

Можно только представить, как зол был Рябоконь, если решился сразу на три (!) замены в перерыве. Поначалу они подействовали как надо - активность Тотовицкого и фактура Будковского давали "Десне" преимущество на чужой половине, она заработала парочку стандартов и, казалось, заперла "Александрию" в ее штрафной.

Тем не менее, решающими по итогу стали не три замены от Рябоконя, а одна от Шарана. Вышедший со скамейки Кирилл Ковалец пасом в лучших традициях Иньесты вывел на ворота Богдана Мышенко, и тот не промазал.

"Десну" гол явно подкосил, но она продолжила по инерции идти вперед, пока не получила еще - точный кросс Мирошниченко в контратаке замкнул Задерака.

По большому счету, это была жирная точка в матче. Дальше на поле были преимущественно конвульсии "Десны" и классическая игра на вынос от команды Шарана, которая в таких случаях ошибается крайне редко. До камбэка по такой игре было как до Луны.

Главный итог противостояния - "Десна" лишилась последних шансов на серебро УПЛ. Теперь максимум, что светит черниговцам - это бронза, но и для нее нужно будет в обязательном порядке обыгрывать в последнем туре "Зарю", которую устроит и ничья.

А вот "Александрии" хочется поаплодировать отдельно. Команда уже не сдвинется с 5-й строчки в таблице, но все равно в каждом матче показывает свой максимум и бьется за очки. Все бы так.

Чернигов. Стадион им. Гагарина

"Десна" - "Александрия" - 1:3

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мышенко, 57, Задерака, 61

"Десна": Паст - Фаворов, Тамм, Гитченко, Западня (Мостовый, 64) - Кузык (Тотовицкий, 46), Домбровский, Арвеладзе (Будковский, 46), Картушов (Старенький, 72) - Филиппов, Хлебас (Огиря, 46)

"Александрия": Билык - Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецков - Задерака (Гордиенко, 74), Банада, Довгий, Мышенко (Гречишкин, 60) - Грицук (Ковалец, 46) - Шастал (Безбородько, 60)

Предупреждения: Западня, 37 - Шастал, 54

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В статье: Владимир Шаран Десна (Чернигов) Александр Рябоконь ФК Александрия
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Комментарии (16)
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Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 21:49
Привет околочерниговским ништякам)))
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.07.2020 в 21:45
Мне кажется, что надо было поскромнее выигрывать у Александрии на выезде. 5:1 -это было слишком. Шарана чуть не уволили из-за этого. Вот и ответка.
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+3
0
НикНиколаев (Минск)
16.07.2020 в 21:39
Это максимум для теперешнего состава Десны, к тому же подошел не вовремя спад, наверное, после вынужденного перерыва трудно было его спрогнозировать, не хватило команды на пару последних туров, особенно заметно по лидерам - Филиппову, Фаворову, Картушову. Тем не менее, сезон в целом для команды очень успешный, молодцы! В последнем матче пожелаю Десне удачи, Зорька будет очень злая.
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+2
0
Trahforel (Чернигов)
16.07.2020 в 21:37
Что это было?))) Это кто-то видел? Команда :1) выше в турнирной таблице2) играя на своем поле3) имея просто колоссальнейшую мотивацию при отсутствии мотивации у более слабого противника ... просто ТУПО сливает. Без борьбы, без моментов. Фаворов, ты капитан или ты свои яйца у жены забыл? Или вы там тр*хали жен/девушек все ночь и у вас не осталось сил хотя бы создать видимость борьбы. Зло берет. Я знаю , что такое футбол. И знаю как трудно стать футболистом уровня Фаворова, Филиппова или Тамма. Посчастливилось заниматься футболом с Ярмолой несколько лет. Это тяжёлый труд. С нашего года со всей области только Ярмола пробился. Но нахрена потратить столько сил за столько лет тренировок, столько пота и крови, чтоб в ключевом матче чуть ли не всей жизни выглядеть так жалко и слабо. За потрясающий сезон - спасибо! За этот конкретный матч - неуд. Очень слабый матч. Воздержитесь до матчей Зари. Хоть злость появится и тестостерон поднимется. 3 место реально , были же сильные матчи, то есть потенциал даже на бронзу есть.
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+3
0
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Romerik (YNWA)
16.07.2020 в 21:23
Юве прийдется подождать до следующего года)). а если серьезно, то для Десны попадание в Ле или квалифай тоже огромное достижение. Поздравляю вас. Вы же понимаете что 2-4 место все равно привело б Десну к ЛЕ. Удачи вам...
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+4
-1
alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 21:22
одели Десну --опыт Александрии против него не попрёшь--и Зарю тоже так же сделали боритесь за бронзу
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+4
0
sergiy_ya (Умань)
16.07.2020 в 21:22
Ще вчора не було рано, а тепер рано в ЛЧ? Такі ви вболівальники, як не знаю що))) команду потрібно підтримувати, а не морально бити)))
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
16.07.2020 в 21:09
Ну что теперь остался заключительный тур борьбы за бронзовые медали.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
16.07.2020 в 21:08
а так хорошо матч начинался...
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+2
0
Salming (Полтава)
16.07.2020 в 21:04
Рано ей там быть. Пусть в Ле поиграет
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+5
0
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:02
как написал что будет ДК вторым однозначно-рано и десне и зари ТАМ быть - не важно теперь кто будет 3 и 4--
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.07.2020 в 21:27
Как неважно? Вы что? Третье место - это ПРЯМАЯ путёвка в группу ЛЕ и соответственно большие деньги что для Зари, что для Десны. Если Вы такое утверждаете, то значит Вы , извините, простофиля.
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+3
0
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 21:42
имел ввиду не важно для ДК---а интригу сохранили тоже неплохо--конечно игра покажет кто и как болеее или менее психолохически подготовленные -да и лавочка у Десне получше смотрится чем у зари-- ПОСМОТРИМ
+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 21:00
Молодець в лапках Рябоконь: ніяких Западню та Арвеладзе поставив у старт
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+3
0
Shugart (Чернігів)
16.07.2020 в 20:58
Слив засчитан! Защита как была уровнем первой лиги так и осталась.
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+1
-4
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 21:52
попей успокоительного пургена))
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0
0


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