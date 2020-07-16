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Михайличенко: На тему Лиги чемпионов я пока не готов разговаривать

Премьер-лига
(2 голосов)

Послематчевая пресс-конференция наставника киевлян после поединка с Зарей

Михайличенко: На тему Лиги чемпионов я пока не готов разговаривать
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 31-го тура с "Зарей" (3:1).

— Разбирать этот матч по горячим следам очень тяжело, ведь игра получилась незаурядной. С интригой, нервами, борьбой. С массой моментов, с ошибками, с прекрасной игрой вратарей. Важно, что, пропустив безобразный гол, который ни в коем случае нельзя было пропускать, мы все-таки играли в свой футбол, согласно нашему плану на этот поединок. Важно, конечно, и то, что добились приемлемого результата, и теперь имеем шанс побороться за место в Лиге чемпионов. Всё будет зависеть от последнего матча, с "Колосом".

— Прокомментируйте ситуацию с заменой Вербича.

— Вербич на уколах отыграл поединок с "Александрией". Так что Русин был готов сегодня выйти на поле даже с первой минуты матча.

Коронавирус, к сожалению, нивелировал нашу подготовку ко второй части сезона. При этом вы наверняка обращаете внимание, в каком графике мы сейчас проводим матчи. Если не ошибаюсь, мы за 12-13 дней провели четыре матча. При этом накануне у нас был довольно непростой выезд в Александрию — мы на автобусе сперва добирались пять часов туда, а затем столько же времени возвращались обратно. Десять часов в пути.

Естественно, что в таких условиях физические кондиции футболистов оставляют желать лучшего. Но, считаю, вся команда себя проявила на уровне, достойного уважения.

— Готова ли ваша команда к выступлению в Лиге чемпионов?

— Как бы вы ни представляли "Динамо" в Лиге чемпионов, я останусь сторонником того, что у нас на повестке дня важнейшая игра с "Колосом". После этого матча, когда мы будем видеть, какое итоговое место нам удалось занять, мы спокойно сядем и будем обсуждать. А пока я не готов разговаривать на эту тему.

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В статье: Заря (Луганск) Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (6)
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 22:23
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-2
v.grischuk (Винница)
16.07.2020 в 22:18
- Алексей, поздравляем Вас с хорошим результатом и игрой, скажите, Вы уже видите результат вашей работы, или ещё надо время? - Спасибо, Я сегодня смотрел игру, так как мне Витя проиграл в карты и пообещал забить! - Тоесть Вы были уверены в победе ещё до начала игры? - ))))))) нет, просто хотел убедится что он исполнит свой долг! - А обычно Вы что, не смотрите как играют ваши ребята? - Не всегда, часто такой скучный и унылый футбол, что Я либо мечтаю, либо вспоминаю как круто Я играл!!! А на это нечего даже смотреть...... - ....Понятно..... Но вы готовы к борьбе в ЛЧ? - Об этом ещё рано говорить, Я в карты плохо играю! Но ребята будут стараться, мы им купили по PS и новую FIFA, там они больше научаться чем с нами. - Но Вы же должны тоже принимать участие в тренировке, ведь Вам за это платят! - Я работаю за спортивные костюмы и залез в авансы, так что руководству не выгодно меня увольнять! - Спасибо! Очень Интересно! Удачи! - Спасибо и Вам! Вот моя визиточка, если надо будет хороший костюмчик.
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+2
-1
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 22:16
Скромняга Миха.)
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 22:14
Треба ще Колос обіграти в неділю
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0
-2
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 22:15
вистачить навіть нічиєї.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 22:32
А якщо Зоря переможе Десну?
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-1


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