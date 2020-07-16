Михайличенко: На тему Лиги чемпионов я пока не готов разговаривать

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 31-го тура с "Зарей" (3:1).

— Разбирать этот матч по горячим следам очень тяжело, ведь игра получилась незаурядной. С интригой, нервами, борьбой. С массой моментов, с ошибками, с прекрасной игрой вратарей. Важно, что, пропустив безобразный гол, который ни в коем случае нельзя было пропускать, мы все-таки играли в свой футбол, согласно нашему плану на этот поединок. Важно, конечно, и то, что добились приемлемого результата, и теперь имеем шанс побороться за место в Лиге чемпионов. Всё будет зависеть от последнего матча, с "Колосом".

— Прокомментируйте ситуацию с заменой Вербича.

— Вербич на уколах отыграл поединок с "Александрией". Так что Русин был готов сегодня выйти на поле даже с первой минуты матча.

Коронавирус, к сожалению, нивелировал нашу подготовку ко второй части сезона. При этом вы наверняка обращаете внимание, в каком графике мы сейчас проводим матчи. Если не ошибаюсь, мы за 12-13 дней провели четыре матча. При этом накануне у нас был довольно непростой выезд в Александрию — мы на автобусе сперва добирались пять часов туда, а затем столько же времени возвращались обратно. Десять часов в пути.

Естественно, что в таких условиях физические кондиции футболистов оставляют желать лучшего. Но, считаю, вся команда себя проявила на уровне, достойного уважения.

— Готова ли ваша команда к выступлению в Лиге чемпионов?

— Как бы вы ни представляли "Динамо" в Лиге чемпионов, я останусь сторонником того, что у нас на повестке дня важнейшая игра с "Колосом". После этого матча, когда мы будем видеть, какое итоговое место нам удалось занять, мы спокойно сядем и будем обсуждать. А пока я не готов разговаривать на эту тему.