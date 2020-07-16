  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Мы очень довольны этим сезоном
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Мы очень довольны этим сезоном

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч Зари отдал должное Динамо и готовит команду к матчу с Десной

Скрипник: Мы очень довольны этим сезоном
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 31-го тура с "Динамо" (1:3).

— Счет по игре. Может, мы испугались забитого нами быстрого гола. Но в целом, игра показала, что "Динамо" есть "Динамо". А этим быстрым голом мы, можно сказать, разбудили зверя.

Тем не менее, в течение всего поединка мы играли вперед, у нас были моменты. Но индивидуальное мастерство есть индивидуальное мастерство. Мы и так рады, тому, на каких позициях сейчас находимся. Впереди у нас еще одна важная игра, с принципиальным соперником. Так что смотрим вперед. Сегодня мы все отдали на поле. И даже мыслей нет посыпать голову пеплом. Главное сейчас — побыстрее восстановиться, ведь нас ждет решающая игра за третье место.

— То есть, вы считаете, что борьба за серебро уже закончена?

— Теоретические шансы финишировать вторыми у нас, конечно, есть, если пофантазировать на тему того, что "Динамо" проиграет "Колосу". Но если учитывать все факторы, то нас в заключительном туре ждет решающая игра за третье место.

Учитывая изначальные планы "Зари" на сезон, наши возможности, мы сейчас с гордостью несем знамя клуба. Не думаю, что это поражение выбьет команду из колеи и мы выйдем на матч с "Десной" опустошенными. Так сложилось, что мы проиграли, это футбол. Сегодня выиграл сильнейший, с чем мы его и поздравляем. Так что вперед мы смотрим с оптимизмом. Если выиграем предстоящий матч, то финишируем на том месте, которое хотим занять.

— "Заря" пока не готова к Лиге чемпионов?

— Мы сейчас не на том месте, которое позволяет получить путевку в Лигу чемпионов. Были на второй строчке, но теперь опустились на третью. Скажите откровенно: такие вопросы перед сезоном вы задавали бы?

— Нет.

— Думаю, что и так же ответят и все остальные специалисты. В течение сезона мы проделали огромную работу, "Заря" играла и играет свой футбол. Что-то получается, что-то — нет. Но мы очень довольны этим сезоном. Однако он еще не закончен — нас ждет очень важная игра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 22:53
очень маленькая скамейка- её почти нет- и это тоже работа или не до робота скрипника-по ходу ушли много футболистов и есть кто пришел но ,,,только можно юрченка так себе записать - а остальные то ГДе-перович?-ноль цаганикс-ноль цвек-ужас, иванисеня -ужастик-абу хана нестабилен - а ушли то все основа- Русин, караваев. силас , филя , белый,--и ещё уйдут и леднев с тымчиком- михайличенко , чеберко- И КТО ОСТАНЕТСЯ-- с молодыми пока не выходит у скрыпника-у ВЮН приходили никому не известные а продавали уже в более менее клубы- ДАЖЕ арендованные поднимались до нормоуровня--ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ конечно-
Ответить
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 22:32
Ще треба 19 го Десні не програти
Ответить
+2
0
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 22:30
Бронзу заслужила Заря! Скрипнику респект, настоящий мужчина. Удачи в решающей игре и хорошего старта в Лиге ЕвропЬІ.
Ответить
+1
-2
alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 22:29
рановато вам и десне в ЛЕ набираться позора
Ответить
0
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...