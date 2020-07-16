Скрипник: Мы очень довольны этим сезоном

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 31-го тура с "Динамо" (1:3).

— Счет по игре. Может, мы испугались забитого нами быстрого гола. Но в целом, игра показала, что "Динамо" есть "Динамо". А этим быстрым голом мы, можно сказать, разбудили зверя.

Тем не менее, в течение всего поединка мы играли вперед, у нас были моменты. Но индивидуальное мастерство есть индивидуальное мастерство. Мы и так рады, тому, на каких позициях сейчас находимся. Впереди у нас еще одна важная игра, с принципиальным соперником. Так что смотрим вперед. Сегодня мы все отдали на поле. И даже мыслей нет посыпать голову пеплом. Главное сейчас — побыстрее восстановиться, ведь нас ждет решающая игра за третье место.

— То есть, вы считаете, что борьба за серебро уже закончена?

— Теоретические шансы финишировать вторыми у нас, конечно, есть, если пофантазировать на тему того, что "Динамо" проиграет "Колосу". Но если учитывать все факторы, то нас в заключительном туре ждет решающая игра за третье место.

Учитывая изначальные планы "Зари" на сезон, наши возможности, мы сейчас с гордостью несем знамя клуба. Не думаю, что это поражение выбьет команду из колеи и мы выйдем на матч с "Десной" опустошенными. Так сложилось, что мы проиграли, это футбол. Сегодня выиграл сильнейший, с чем мы его и поздравляем. Так что вперед мы смотрим с оптимизмом. Если выиграем предстоящий матч, то финишируем на том месте, которое хотим занять.

— "Заря" пока не готова к Лиге чемпионов?

— Мы сейчас не на том месте, которое позволяет получить путевку в Лигу чемпионов. Были на второй строчке, но теперь опустились на третью. Скажите откровенно: такие вопросы перед сезоном вы задавали бы?

— Нет.

— Думаю, что и так же ответят и все остальные специалисты. В течение сезона мы проделали огромную работу, "Заря" играла и играет свой футбол. Что-то получается, что-то — нет. Но мы очень довольны этим сезоном. Однако он еще не закончен — нас ждет очень важная игра.