Игорь Суркис: Футбол в Украине жив. Следующий сезон будет еще интереснее

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире Профутбола поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 31-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1).

"Понимал, что любой другой результат, кроме победы, нам ничего не дает в борьбе за второе место. Но это не вызывает радости. "Шахтер" – чемпион по праву. Нам надо работать, чтобы подтянуться к его уровню и составить конкуренцию.

Сегодняшний матч – один из решающих, но еще есть "Колос", не можем там уступить. График тяжелейший, переезды, травмы. Миколенко – это потеря. Караваев – хороший, квалифицированный игрок, но это не его фланг. Надо работать и ставить максимальные задачи. Когда будут решены максимальные задачи – тогда я буду доволен.

Растерялись после первого нелепого гола. Команда не должна пропускать такие мячи. Но футбол состоит из ошибок – моих, игроков, судей. Честь и хвала игрокам за то, что собрались и к 14-й минуте выигрывали 2:1. Могли еще забить, как и пропустить.

Матч получился интересным, отвечал ожиданиям болельщиков. Футбол в Украине жив. Следующий сезон будет еще интереснее", – сказал Суркис.