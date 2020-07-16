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Игорь Суркис: Футбол в Украине жив. Следующий сезон будет еще интереснее

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Михайлович отдал должное Шахтеру и намерен подтянуть свою команду

Игорь Суркис: Футбол в Украине жив. Следующий сезон будет еще интереснее
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире Профутбола поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 31-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1).

"Понимал, что любой другой результат, кроме победы, нам ничего не дает в борьбе за второе место. Но это не вызывает радости. "Шахтер" – чемпион по праву. Нам надо работать, чтобы подтянуться к его уровню и составить конкуренцию.

Сегодняшний матч – один из решающих, но еще есть "Колос", не можем там уступить. График тяжелейший, переезды, травмы. Миколенко – это потеря. Караваев – хороший, квалифицированный игрок, но это не его фланг. Надо работать и ставить максимальные задачи. Когда будут решены максимальные задачи – тогда я буду доволен.

Растерялись после первого нелепого гола. Команда не должна пропускать такие мячи. Но футбол состоит из ошибок – моих, игроков, судей. Честь и хвала игрокам за то, что собрались и к 14-й минуте выигрывали 2:1. Могли еще забить, как и пропустить.

Матч получился интересным, отвечал ожиданиям болельщиков. Футбол в Украине жив. Следующий сезон будет еще интереснее", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
16.07.2020 в 23:37
Лучше бы не песдел. Еще интересней это что? Бороться за место в первой шестерке? Клоун.
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0
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crugermc (луганск)
16.07.2020 в 23:22
Следующий сезон будет еще большее днище
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kapkan (Луганск)
16.07.2020 в 23:20
Отставание от Шахтера будет не 20, а 18 очков.
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0
0
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 22:58
Гриня суркис не в те руки оставил Динамо после ухода ВВЛ.
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0
-1
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 22:42
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