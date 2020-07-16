  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вербич: Последние пару матчей я провел на уколах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вербич: Последние пару матчей я провел на уколах

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард Динамо подвел итог матча с Зарей

Вербич: Последние пару матчей я провел на уколах
Новина українською

Словенский нападающий "Динамо" Беньямин Вербич, который из-за травмы в матче с "Зарей" (3:1) был заменен уже на 10-й минуте, в эфире FootballHub рассказал о ходе поединка и своем состоянии.

- Я уже давно начал чувствовать болевые ощущения в области паха. Последние пару матчей я провел "на уколах", старался помочь команде до последнего, но сегодня в начале матча почувствовал очень сильную боль и не смог продолжать игру. Последние дни я даже не тренировался, пытался восстановиться, но так быстро это не вылечится.

Я очень рад, что мы сегодня выиграли, при этом хорошо сыграли. Осталось провести последний матч, в котором также необходимо добыть победу.

- Сегодня в качестве бомбардира тебя заменил Цыганков?

- Да, Витя – очень хороший игрок, вне зависимости от того, забил он гол в определенной игре или нет. Он всегда приносит пользу команде. И сегодня он это тоже доказал.

- Насколько серьезна твоя травма? Потребуется ли операция?

- Не могу пока ничего сказать. Нужно сделать МРТ, после которого врачи сделают заключение и вынесут диагноз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Беньямин Вербич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...