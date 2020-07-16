Григорий Суркис: Было непонятно, что происходит с Динамо в течении сезона, но победителей не судят

Бывший президент ФФУ и брат президента "Динамо" Григорий Суркис посетил матч киевлян с "Зарей" (3:1), после чего в эфире FootballHub поделился эмоциями от увиденного.

- Какие у вас были эмоции после 3-й минуты?

- Вы знаете, еще не вошли в игру, а мы уже проигрываем. Собственно говоря, складывается впечатление, что команда не может понять, что давать сопернику гандикап в один-два мяча на первых минутах матча непозволительно. Хорошо, что взяли себя в руки, 15 минут после пропущенного мяча провели в безумном темпе, забили два очень важных мяча, потом третий. Одним словом, стало немного легче.

- Два забитых мяча стали следствием наигранных комбинаций, со стеночками. Понравились они вам?

- Комбинации, после которых были забиты мячи, на мой взгляд, являются подтверждением класса команды и отдельных игроков. Но еще раз повторюсь, команда в этом сезоне не радовала болельщиков яркими матчами, поскольку все игры, особенно после рестарта, были валидольными. Причем, не только для болельщиков, но и самих игроков. Собственно говоря, было непонятно, что происходит. Но победителей не судят, скажем так.

- На поле было много борьбы. А борьба за Лигу чемпионов завершена?

- Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь. Я считаю, что сегодняшняя игра "Десны", которая была безусловным фаворитом в поединке с "Александрией", подтвердила такой факт, что на сегодняшний момент в украинском чемпионате невозможно что-то предугадать. На мой взгляд, киевское "Динамо", если мы хотим играть в квалификации Лиги чемпионов и проходить ее, не должно проигрывать "Десне" и играть вничью с "Александрией". Одним словом, на мой взгляд, у тренерского штаба и ребят должно хватить, в первую очередь, критичности в своей работе. И тогда, я уверен, все будет в порядке.

- Это самый интересный чемпионат за последние года, согласны?

- Есть безусловный фаворит – с этим фактом мы должны не просто смириться, а констатировать. Действительно, "Шахтер" на сегодняшний день выглядит очень мощной командой. Хочу пожелать им так же мощно выступить после возобновления Лиги Европы, потому что, и вы, наверное, со мной согласитесь, те очки, которые будут набирать "горняки", дадут возможность в будущем и чемпиону, и обладателю серебряных медалей квалифицироваться в Лигу чемпионов – одним напрямую, вторым преодолевать отборочные этапы. Но если мы потеряем прямое место для чемпиона в групповом турнире, на мой взгляд, будет просто-напросто беда.