Рябоконь: Когда вся команда выглядит слабо, то это тренерские недоработки

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура УПЛ с "Александрией" (1:3).

"С первых минут матча игра нам давалась. Забили быстрый гол. Все время владели мячом, а потом, постепенно, медленно, пошел брак при передачах. Сами отдавали сопернику мяч и потеряли инициативу.

Можно сказать, что где-то в голове держали следующий матч. Но, понятно, что и этот поединок был для нас очень важным. Надеялся, что футболисты, которые выйдут во втором тайме на поле, усилят игру.

Я бы не сказал, что мы там... Соперник сыграл очень организованно, и на быстрых атаках забил еще два мяча. Поэтому, никого не могу отметить в своей команде, по-типу: кто сыграл плохо, кто-то сыграл хорошо. Сегодня сыграли слабовато все.

Когда уже уступали в счете, необходимо было что-то менять. Это же такой закон: когда вся команда выглядит слабо, то это тренерские недоработки. Поэтому, в первую очередь, тренерскому штабу необходимо проанализировать как можно быстрее ситуацию. В любом случае шансы побороться за пьедестал у нас остаются. Следующая игра очень важна. Футболистам нужно восстановиться", - сказал Рябоконь.