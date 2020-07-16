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Миколенко: Кайфанул от игры Динамо - Заря на трибунах

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник киевлян пропустит и матч с Колосом

Миколенко: Кайфанул от игры Динамо - Заря на трибунах
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Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от победы своей команды над "Зарей" (3:1) в 31-м туре УПЛ.

"Восстанавливаюсь после травмы, и продолжу уже, наверное, в отпуске. С "Колосом" не сыграю.

Сказал ребятам, что кайфанул от игры на трибунах. От этой победы не будет смысла, если мы не обыграем "Колос".

Цыганков – герой матча? Сегодня герои – вся команда. От Бущана до Вербича, которого заменили в начале", – сказал Миколенко.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Football Hub

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