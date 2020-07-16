Миколенко: Кайфанул от игры Динамо - Заря на трибунах

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от победы своей команды над "Зарей" (3:1) в 31-м туре УПЛ.

"Восстанавливаюсь после травмы, и продолжу уже, наверное, в отпуске. С "Колосом" не сыграю.

Сказал ребятам, что кайфанул от игры на трибунах. От этой победы не будет смысла, если мы не обыграем "Колос".

Цыганков – герой матча? Сегодня герои – вся команда. От Бущана до Вербича, которого заменили в начале", – сказал Миколенко.