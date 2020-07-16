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Миколенко: Кайфанул от игры Динамо - Заря на трибунах
Защитник киевлян пропустит и матч с Колосом
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от победы своей команды над "Зарей" (3:1) в 31-м туре УПЛ.
"Восстанавливаюсь после травмы, и продолжу уже, наверное, в отпуске. С "Колосом" не сыграю.
Сказал ребятам, что кайфанул от игры на трибунах. От этой победы не будет смысла, если мы не обыграем "Колос".
Цыганков – герой матча? Сегодня герои – вся команда. От Бущана до Вербича, которого заменили в начале", – сказал Миколенко.
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Источник:Football Hub
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