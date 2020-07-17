  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Увидели, что Десна позволяет играть в футбол, и сыграли правильно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Увидели, что Десна позволяет играть в футбол, и сыграли правильно

Премьер-лига
(1 голосов)

Итог матча с Десной от наставника Александрии

Шаран: Увидели, что Десна позволяет играть в футбол, и сыграли правильно
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал игру своей команды в матче 31-го тура УПЛ против "Десны" (3:1).

"Очень тяжелый поединок. Но, несмотря на ротацию, которая у нас состоялась, мы все равно пытались играть в тот футбол, в который на данном этапе можем, потому что, действительно, мы в каждом поединке очень много пропускали, и поражение 5:1 - это был серьезный психологический удар как для меня, так и для наших ребят.

Мы хотели сегодня показать неплохую игру и добиться желаемого результата. Играли только на победу. В первом тайме мы ожидали, что соперник будет атаковать, потому что футболистам "Десны" эта победа была важна.

И мы увидели, что соперник позволяет играть в футбол, и во втором тайме мы прибавили как физически, так и тактически. Правильно сыграли и добились успеха. Реализовали те моменты, которые у нас были, - сказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Десна (Чернигов) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...