Шаран: Увидели, что Десна позволяет играть в футбол, и сыграли правильно

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал игру своей команды в матче 31-го тура УПЛ против "Десны" (3:1).

"Очень тяжелый поединок. Но, несмотря на ротацию, которая у нас состоялась, мы все равно пытались играть в тот футбол, в который на данном этапе можем, потому что, действительно, мы в каждом поединке очень много пропускали, и поражение 5:1 - это был серьезный психологический удар как для меня, так и для наших ребят.

Мы хотели сегодня показать неплохую игру и добиться желаемого результата. Играли только на победу. В первом тайме мы ожидали, что соперник будет атаковать, потому что футболистам "Десны" эта победа была важна.

И мы увидели, что соперник позволяет играть в футбол, и во втором тайме мы прибавили как физически, так и тактически. Правильно сыграли и добились успеха. Реализовали те моменты, которые у нас были, - сказал Шаран.