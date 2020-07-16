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Рука Кирюханцева в матче Ворскла - Мариуполь. Показательный момент с правильным решением арбитра

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение Сергея Шебека

Рука Кирюханцева в матче Ворскла - Мариуполь. Показательный момент с правильным решением арбитра
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не повлияло судейство на распределение сил в матче "Ворскла" - "Мариуполь" (1:2), однако без внимания работу Дмитрия Кривушкина оставить не можем. Было несколько интересных эпизодов.

Прежде всего – момент с попаданием мяча в руку Кирюханцеву на 78-й минуте. Его обсуждали наши эксперты в стриме >>>, его подытожим мы мнением судейского эксперта Сергея Шебека.

- Со стандарта последовала подача вглубь штрафной площади ближе к линии ворот. Игрок "Мариуполя" выпрыгнул вверх, а затем приземлялся с естественным положением рук. Позади был Семенец, который сбрасывал мяч в гущу футболистов. Мяч со спины попал Кирюханцеву в руку. Было естественное положение руки, близкое расстояние, игрок находился спиной к мячу, который нашел руку – справедливо, что не назначили пенальти.

Отмечу, что Кривушкин был перекрыт и не мог видеть момент априори. Возможно, его видел ассистент. Так или иначе, хорошо, что игру рукой зафиксировано не было, - сказал Сергей Александрович.

- Негатив в том, что Кривушкин раздавал формальные карточки. Например, вторую желтую Челядину за банальный не грубый фол у штрафной площади "Мариуполя", без срыва атаки или угрозы воротам. Кривушкин неумело управлял желтыми карточками, раздавал их по формальным признакам, - сказал Шебек.

Рука Кирюханцева в матче Ворскла - Мариуполь. Показательный момент с правильным решением арбитра - изображение 1

Отметим, что "Ворскла" уступила "Мариуполю" 1:2.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Сергей Шебек Дмитрий Кривушкин
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