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Игрок Зари: Могли хотя бы сравнять счет

Премьер-лига
(2 голосов)
Игрок Зари: Могли хотя бы сравнять счет
Новина українською

Атакующий игрок "Зари" Артем Громов забил гол в ворота "Динамо" в дебюте встречи, но это не помогло его команде в итоге - 1:3 в матче за серебро УПЛ.

Артема спросили, что было в раздевалке луганчан после игры.

Ничего особенного, у нас еще один матч. "Десна" проиграла, нам нужно не проиграть, чтобы финишировать третьими. Расстроены, но это футбол.

Они свои моменты забили, а мы - нет. Не сказал бы, что не хватило эмоций. Все понимали, что это за матч. Где-то сыграл класс игроков "Динамо", где-то - реализация. Могли хотя бы сравнять счет, но "Динамо" есть "Динамо".

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Громова спросили, не расслабилась ли защита луганчан после вынужденной замены Вербича.

Какая нам разница, Вербич, или Ибрагимович? Мы от своих принципов не отходим. Тренер сказал не унывать, никого печального!

Есть матч, чтобы реализовать то, к чему мы шли весь сезон - ради места, на котором находимся, с учетом того, сколько очков у нас отобрали "доблестные люди в желтых майках". Но обидно, что не смогли хотя бы вничью сыграть.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Златан Ибрагимович Беньямин Вербич Динамо - Заря
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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lui87ivanov (Запорожье)
17.07.2020 в 08:27
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