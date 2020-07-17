Игрок Зари: Могли хотя бы сравнять счет

Атакующий игрок "Зари" Артем Громов забил гол в ворота "Динамо" в дебюте встречи, но это не помогло его команде в итоге - 1:3 в матче за серебро УПЛ.

Артема спросили, что было в раздевалке луганчан после игры.

Ничего особенного, у нас еще один матч. "Десна" проиграла, нам нужно не проиграть, чтобы финишировать третьими. Расстроены, но это футбол. Они свои моменты забили, а мы - нет. Не сказал бы, что не хватило эмоций. Все понимали, что это за матч. Где-то сыграл класс игроков "Динамо", где-то - реализация. Могли хотя бы сравнять счет, но "Динамо" есть "Динамо".

Громова спросили, не расслабилась ли защита луганчан после вынужденной замены Вербича.