Цыганков сравнялся с Тайсоном по количеству забитых голов в чемпионате Украины

Дубль в ворота "Зари" помог лидеру "Динамо" Виктору Цыганкову выйти на третье место в гонке бомбардиров УПЛ нынешнего сезона. Киевлянин имеет в активе уже 14 голов, что на один больше, чем у Марлоса. От второго Филиппова он отстает на два мяча.

В то же время Цыганков уверенно шагает к своей первой полусотни в высшем дивизионе. После игры с "Зарей" его общее количество забитых мячей в УПЛ достигла 48. По этому показателю он сравнялся с Тайсоном. Правда, сыграл более чем в два раза меньше матче - у Виктора их 104, у бразильца - 224.

Добавим, что Цыганков обошел двух других знаковых для чемпионата Украины бразильцев - экс-харьковчанина Клейтона Хавьера (46) и экс-динамовца Диого Ринкона (47). Такое же количество голов - 48 - у легенд Юрия Максимова, Александра Рыкуна и Валерия Кривенцова.

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Напомним, что Жуниор Мораес, забив 20 голов в текущем сезоне, поднялся на шестое место рейтинга бомбардиров за все чемпионаты. От лучшего бомбардира - Максима Шацких - он отстает на 28 голов.

47-й гол Цыганкова

48-й гол Цыганкова