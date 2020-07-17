  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Последний тур УПЛ: на матчи назначены арбитры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Последний тур УПЛ: на матчи назначены арбитры

Премьер-лига
(2 голосов)

ВАР - на центральном матче тура в Запорожье

Последний тур УПЛ: на матчи назначены арбитры
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судей на поединки УПЛ последнего в розыгрыше чемпионата 2019/2020 годов 32 тура.

Все 5 матчей состоятся в воскресенье, 19 июля (без участия "Карпат", которые были исключены из УПЛ и "Ворсклы", которая должна была с ними играть в этом туре).

  • 17:00 Львов - Мариуполь. Александр Дердо
  • 17:00 Днепр-1 - Ворскла. Алексей Деревинский
  • 19:30 Колос - Динамо. Максим Козыряцкий
  • 19:30 Заря - Десна. Виталий Романов, арбитр ВАР - Евгений Арановский
  • 19:30 Александрия - Шахтер. Дмитрий Бондаренко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: арбитры УПЛ Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
17.07.2020 в 10:33
Катю без кина оставили
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...