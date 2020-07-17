Премьер-лига
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Последний тур УПЛ: на матчи назначены арбитры
ВАР - на центральном матче тура в Запорожье
Комитет арбитров УАФ назначил судей на поединки УПЛ последнего в розыгрыше чемпионата 2019/2020 годов 32 тура.
Все 5 матчей состоятся в воскресенье, 19 июля (без участия "Карпат", которые были исключены из УПЛ и "Ворсклы", которая должна была с ними играть в этом туре).
- 17:00 Львов - Мариуполь. Александр Дердо
- 17:00 Днепр-1 - Ворскла. Алексей Деревинский
- 19:30 Колос - Динамо. Максим Козыряцкий
- 19:30 Заря - Десна. Виталий Романов, арбитр ВАР - Евгений Арановский
- 19:30 Александрия - Шахтер. Дмитрий Бондаренко
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Источник:УАФ
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Инспектор ( )
17.07.2020 в 10:33
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