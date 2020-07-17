Последний тур УПЛ: на матчи назначены арбитры

Комитет арбитров УАФ назначил судей на поединки УПЛ последнего в розыгрыше чемпионата 2019/2020 годов 32 тура.

Все 5 матчей состоятся в воскресенье, 19 июля (без участия "Карпат", которые были исключены из УПЛ и "Ворсклы", которая должна была с ними играть в этом туре).