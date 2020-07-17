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Это надо видеть. Красивый пас Кирилла Ковальца и качественный удар Мишенко
Второй гол "Александрии"
"Александрия" вышла вперед в гостевом матче 31 тура УПЛ с "Десной" (3:1) после замечательных действий в создании опасного момента Кирилла Ковальца.
Полузащитник сначала красиво принял грудью передачу от вратаря Билыка, затем развернулся и сместился с правого фланга в центр.
В борьбе с хавбеком "Десны" Андреем Домбровским Ковалец увидел свободную зону перед Мишенко и правой ногой сразу забросил туда мяч.
Мишенко осталось только хорошо положить корпус и "смачно" ударить в ближний угол ворот Евгения Паста.
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