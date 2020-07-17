Премьер-лига
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Хавбек Динамо стал лучшим игроком 31 тура УПЛ
Забивал "Заре"
Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет, и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 31-го тура Лиги.
В состав совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.
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По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.
Он опередил одноклубника Сергея Сидорова и форварда "Олимпика" Шахаба Захеди.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
17.07.2020 в 12:38
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