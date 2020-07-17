  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Динамо стал лучшим игроком 31 тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Динамо стал лучшим игроком 31 тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Забивал "Заре"

Хавбек Динамо стал лучшим игроком 31 тура УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет, и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 31-го тура Лиги.

В состав совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Читайте такжеДинамо – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.

Он опередил одноклубника Сергея Сидорова и форварда "Олимпика" Шахаба Захеди.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виктор Цыганков Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
17.07.2020 в 12:38
А кто такой Сергей Сидоров?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...