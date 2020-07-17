Шахтер выпустил новое клубное приложение на смартфоны

Всем болельщикам донецкого "Шахтера" теперь доступен новый сервис Shakhtar Club, об этом сообщает пресс-служба "горняков". Пользователей сервиса ждут эксклюзивные интервью с футболистами и тренерами "Шахтера", прямые эфиры, вебинары и новые проекты.

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С момента запуска сервис находится на бета-тестировании. Его использование в этот период – бесплатно. Срок тестирования зависит от объемов доработок продукта. Для участия в бета-тестировании необходимо иметь учетную запись на официальном сайте клуба или в приложении FC Shakhtar и активировать Shakhtar Club BETA.

Во время активации сервиса для проверки валидности банковской карты будет заблокирована сумма в размере 1 гривны. Приложение доступно на iOS и Android.