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Шахтер выпустил новое клубное приложение на смартфоны

Премьер-лига
(1 голосов)

Shakhtar Club: заходите и смотрите

Шахтер выпустил новое клубное приложение на смартфоны
Новина українською

Всем болельщикам донецкого "Шахтера" теперь доступен новый сервис Shakhtar Club, об этом сообщает пресс-служба "горняков". Пользователей сервиса ждут эксклюзивные интервью с футболистами и тренерами "Шахтера", прямые эфиры, вебинары и новые проекты.

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С момента запуска сервис находится на бета-тестировании. Его использование в этот период – бесплатно. Срок тестирования зависит от объемов доработок продукта. Для участия в бета-тестировании необходимо иметь учетную запись на официальном сайте клуба или в приложении FC Shakhtar и активировать Shakhtar Club BETA.

Во время активации сервиса для проверки валидности банковской карты будет заблокирована сумма в размере 1 гривны. Приложение доступно на iOS и Android.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar

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