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Символическая сборная 31-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
Сидорчук, Цыганков, Тайсон, а также Шахаб Захеди - главные герои минувшего тура Премьер-лиги
В конце чемпионата команды УПЛ стали показывать неожиданно высокую результативность (19 голов в пяти матчах 31-го тура), причем много голов забивают команды, которые еще не решили свои задачи на сезон. "Динамо" обыграло "Зарю" в одном из решающих противостояний всего турнира - 3:1, хотя киевляне пропустили первыми. "Александрия" по схожему сценарию переиграла "Десну" (снова 3:1), черниговцы потеряли все шансы на второе место. Самый результативный матч состоялся во Львове, "Олимпик" забил пять голов "сине-золотым львам", хотя уже и не сможет подняться выше девятого места. "Шахтер" полурезервом довольно скромно справился с полурезервом "Колоса" (2:0).
Георгий Бущан ("Динамо" Киев).
После провального начала встречи на НСК "Олимпийский" Бущан нашел в себе силы и стал одним из главных героев противостояния с "Зарей". С опаснейшими ударами Юрченко, Лунева и Громова справлялся голкипер "Динамо", порой казалось, что давление луганчан прорвет оборону киевлян, но Бущан не допустил ни одной ошибки и выстоял.
Маркиньос Сиприано ("Шахтер" Донецк).
После матча с "Колосом" Сиприано сказал: "До забитого гола поговорил с Маркосом Антонио и с Тайсоном, сказал им: ребята, давайте, нужна контратака, и все должно получиться". Так оно и вышло. Гол Сиприано позволил "Шахтеру" играть более спокойно и хладнокровно, а для самого бразильца этот первый за дончан гол, который, несомненно, поможет ему освоиться в команде.
Орест Лебеденко ("Олимпик" Донецк).
Очень хороший матч провел защитник дончан, лишь в дебюте сказывалась некоторая нервозность, как и у всей команды. Но одним из первых пришел в себя Лебеденко, именно после двух его выверенных передач Дегтярев и Шахаб забили по голу и вывели "Олимпик" вперед.
Александр Мельник (ФК "Александрия").
По необходимости и по возможности Шаран все чаще доверяет молодежи и, как оказывается, не зря. 20-летний Мельник с удовольствием воспользовался своим шансом, провел игру с "Десной" на достойном, высоком уровне. В обороне без ошибок, еще и в атаках был заметен Александр, например, на 17-й минуте пробивал Мельник, чуть выше цели пролетел мяч.
Евгений Банада (ФК "Александрия").
Один из самых стабильных игроков александрийцев, который в опорной зоне чувствует себя как рыба в воде, а также очень полезен в атаках, особенно при борьбе на "втором этаже". Банада на опыте "перекусывал" несколько потенциально опасных атак "Десны", часто уничтожал атаки соперника в зародыше, а при каждом стандартном положении Евгений находился в штрафной соперника и нес особую угрозу воротам северян.
Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев).
Именно такой игры и ждали от Сидорчука болельщики, как от лидера "Динамо" и игрока, способного повлиять на партнеров, завести их. Может не так и безнадежна эта команда? Сидорчук умело закрыл середину поля, выиграл абсолютное большинство единоборств и забил важный гол.
Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).
А свой мяч Сидорчук забил после паса Буяльского. Собственно, две голевые передачи с перерывом в одну минуту сделал Буяльский и благодаря этим усилиям "Динамо" перевернуло игру в свою пользу. Виталий мог забивать и свой гол, были моменты, но защитники с ним действовали уже более плотно, ни с одним другим футболистом луганчане не играли так жестко, часто нарушая правила.
Вячеслав Чурко (ФК "Мариуполь").
Выход на замену Чурко стал решающим в игре с "Ворсклой", опытный хавбек существенно добавил в агрессивности мариупольцев. Вячеслав хладнокровно реализовал пенальти, опять же добавил уверенности своим партнерам и подарил надежду добыть необходимый результат. Так оно и случилось.
Тайсон ("Шахтер" Донецк).
Может быть на фоне молодежи, а может за счет своего мастерства Тайсон казался на поле таким себе чародеем, который руководил игрой "Шахтера", как дирижер оркестром. В "Колосе" также играло много молодых игроков, им пришлось противостоять Тайсону на грани своих возможностей. Впрочем, бразилец все еще оставался лидером "Шахтера" при выходе на замены Марлоса, Патрика, Мораеса и Матвиенко. Как и в большинстве матчей "горняков" в последние годы.
Виктор Цыганков ("Динамо" Киев).
Безусловно, Цыганков лучший игрок матча против "Зари", а также всего 31-го тура. Два мяча на счету Виктора, непохожие эти голы, да и вообще – Цыганков действовал не стандартно, защитники не могли уследить за хавбеком, который постоянно открывался под партнеров, смело шел в обыгрыш, пробивал по воротам и своим примером показал за счет чего можно обыгрывать прямого конкурента за серебро.
Шахаб Зейхеди ("Олимпик" Донецк).
Три великолепных мяча забил иранский форвард, первый удар получился особо красивым, пожалуй, именно он и сломил сопротивление львовян. При счете 2:1 "олимпийцы" действовали более собранно и продолжали наступать. Шахаб оказался наточеным наконечником атак дончан и показал отличное взаимопонимание с партнерами, два следующих его мяча результат хороших командных действий.
Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев).
Многие не верили, но Михайличенко сделал это. Впереди еще "Колос", конечно, расслабляться рано, но в главном матче наставник киевлян победил, показав, что его "Динамо" лучше "Зари" Скрипника, а значит достойно представлять Украину в Лиге Чемпионов. В начале встречи все пошло не по плану Михайличенко, однако затем тренер повлиял на игру насколько это было возможно, и достойно сдал этот экзамен.