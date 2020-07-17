Символическая сборная 31-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

В конце чемпионата команды УПЛ стали показывать неожиданно высокую результативность (19 голов в пяти матчах 31-го тура), причем много голов забивают команды, которые еще не решили свои задачи на сезон. "Динамо" обыграло "Зарю" в одном из решающих противостояний всего турнира - 3:1, хотя киевляне пропустили первыми. "Александрия" по схожему сценарию переиграла "Десну" (снова 3:1), черниговцы потеряли все шансы на второе место. Самый результативный матч состоялся во Львове, "Олимпик" забил пять голов "сине-золотым львам", хотя уже и не сможет подняться выше девятого места. "Шахтер" полурезервом довольно скромно справился с полурезервом "Колоса" (2:0).

ВРАТАРЬ

Георгий Бущан ("Динамо" Киев).

После провального начала встречи на НСК "Олимпийский" Бущан нашел в себе силы и стал одним из главных героев противостояния с "Зарей". С опаснейшими ударами Юрченко, Лунева и Громова справлялся голкипер "Динамо", порой казалось, что давление луганчан прорвет оборону киевлян, но Бущан не допустил ни одной ошибки и выстоял.

ЗАЩИТА

Маркиньос Сиприано ("Шахтер" Донецк).

После матча с "Колосом" Сиприано сказал: "До забитого гола поговорил с Маркосом Антонио и с Тайсоном, сказал им: ребята, давайте, нужна контратака, и все должно получиться". Так оно и вышло. Гол Сиприано позволил "Шахтеру" играть более спокойно и хладнокровно, а для самого бразильца этот первый за дончан гол, который, несомненно, поможет ему освоиться в команде.

Орест Лебеденко ("Олимпик" Донецк).

Очень хороший матч провел защитник дончан, лишь в дебюте сказывалась некоторая нервозность, как и у всей команды. Но одним из первых пришел в себя Лебеденко, именно после двух его выверенных передач Дегтярев и Шахаб забили по голу и вывели "Олимпик" вперед.

Александр Мельник (ФК "Александрия").

По необходимости и по возможности Шаран все чаще доверяет молодежи и, как оказывается, не зря. 20-летний Мельник с удовольствием воспользовался своим шансом, провел игру с "Десной" на достойном, высоком уровне. В обороне без ошибок, еще и в атаках был заметен Александр, например, на 17-й минуте пробивал Мельник, чуть выше цели пролетел мяч.

ПОЛУЗАЩИТА

Евгений Банада (ФК "Александрия").

Один из самых стабильных игроков александрийцев, который в опорной зоне чувствует себя как рыба в воде, а также очень полезен в атаках, особенно при борьбе на "втором этаже". Банада на опыте "перекусывал" несколько потенциально опасных атак "Десны", часто уничтожал атаки соперника в зародыше, а при каждом стандартном положении Евгений находился в штрафной соперника и нес особую угрозу воротам северян.

Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев).

Именно такой игры и ждали от Сидорчука болельщики, как от лидера "Динамо" и игрока, способного повлиять на партнеров, завести их. Может не так и безнадежна эта команда? Сидорчук умело закрыл середину поля, выиграл абсолютное большинство единоборств и забил важный гол.

Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

А свой мяч Сидорчук забил после паса Буяльского. Собственно, две голевые передачи с перерывом в одну минуту сделал Буяльский и благодаря этим усилиям "Динамо" перевернуло игру в свою пользу. Виталий мог забивать и свой гол, были моменты, но защитники с ним действовали уже более плотно, ни с одним другим футболистом луганчане не играли так жестко, часто нарушая правила.

Вячеслав Чурко (ФК "Мариуполь").

Выход на замену Чурко стал решающим в игре с "Ворсклой", опытный хавбек существенно добавил в агрессивности мариупольцев. Вячеслав хладнокровно реализовал пенальти, опять же добавил уверенности своим партнерам и подарил надежду добыть необходимый результат. Так оно и случилось.

Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Может быть на фоне молодежи, а может за счет своего мастерства Тайсон казался на поле таким себе чародеем, который руководил игрой "Шахтера", как дирижер оркестром. В "Колосе" также играло много молодых игроков, им пришлось противостоять Тайсону на грани своих возможностей. Впрочем, бразилец все еще оставался лидером "Шахтера" при выходе на замены Марлоса, Патрика, Мораеса и Матвиенко. Как и в большинстве матчей "горняков" в последние годы.

Виктор Цыганков ("Динамо" Киев).

Безусловно, Цыганков лучший игрок матча против "Зари", а также всего 31-го тура. Два мяча на счету Виктора, непохожие эти голы, да и вообще – Цыганков действовал не стандартно, защитники не могли уследить за хавбеком, который постоянно открывался под партнеров, смело шел в обыгрыш, пробивал по воротам и своим примером показал за счет чего можно обыгрывать прямого конкурента за серебро.

НАПАДЕНИЕ

Шахаб Зейхеди ("Олимпик" Донецк).

Три великолепных мяча забил иранский форвард, первый удар получился особо красивым, пожалуй, именно он и сломил сопротивление львовян. При счете 2:1 "олимпийцы" действовали более собранно и продолжали наступать. Шахаб оказался наточеным наконечником атак дончан и показал отличное взаимопонимание с партнерами, два следующих его мяча результат хороших командных действий.

ТРЕНЕР

Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев).

Многие не верили, но Михайличенко сделал это. Впереди еще "Колос", конечно, расслабляться рано, но в главном матче наставник киевлян победил, показав, что его "Динамо" лучше "Зари" Скрипника, а значит достойно представлять Украину в Лиге Чемпионов. В начале встречи все пошло не по плану Михайличенко, однако затем тренер повлиял на игру насколько это было возможно, и достойно сдал этот экзамен.