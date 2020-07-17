Стало известно, почему Тайсон лишился капитанской повязки в Шахтере

В программе ТаТоТаке сообщили, что причиной лишения бразильца Тайсона капитанской повязки в "Шахтере" стал заочный спор с Тарасом Степаненко.

Тайсон тогда "обнулился", чтобы быстрее уехать в отпуск. А Степаненко раскритиковал бразильца, хотя и прямо не сказал, что речь идет именно о нем. Тайсон ответил на это в соцсетях.

Поведение обоих было далеко от корпоративной этики. А учитывая то, что Тайсон был капитаном, это была еще и публичная критика товарища по команде.

Последствия были очень оригинальные: Степаненко официально стал вице-капитаном, а Тайсон теперь очень далек от этой повязки.