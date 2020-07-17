  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, почему Тайсон лишился капитанской повязки в Шахтере
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, почему Тайсон лишился капитанской повязки в Шахтере

Премьер-лига
(2 голосов)

Спор со Степаненко

Стало известно, почему Тайсон лишился капитанской повязки в Шахтере
Новина українською

В программе ТаТоТаке сообщили, что причиной лишения бразильца Тайсона капитанской повязки в "Шахтере" стал заочный спор с Тарасом Степаненко.

Тайсон тогда "обнулился", чтобы быстрее уехать в отпуск. А Степаненко раскритиковал бразильца, хотя и прямо не сказал, что речь идет именно о нем. Тайсон ответил на это в соцсетях.

Читайте такжеСтепаненко: Приношу извинения за свою ошибку, для меня этот эпизод очень неприятен

Поведение обоих было далеко от корпоративной этики. А учитывая то, что Тайсон был капитаном, это была еще и публичная критика товарища по команде.

Последствия были очень оригинальные: Степаненко официально стал вице-капитаном, а Тайсон теперь очень далек от этой повязки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Тайсон Шахтер (Донецк) ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...