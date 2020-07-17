Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, почему Тайсон лишился капитанской повязки в Шахтере
Спор со Степаненко
В программе ТаТоТаке сообщили, что причиной лишения бразильца Тайсона капитанской повязки в "Шахтере" стал заочный спор с Тарасом Степаненко.
Тайсон тогда "обнулился", чтобы быстрее уехать в отпуск. А Степаненко раскритиковал бразильца, хотя и прямо не сказал, что речь идет именно о нем. Тайсон ответил на это в соцсетях.
Поведение обоих было далеко от корпоративной этики. А учитывая то, что Тайсон был капитаном, это была еще и публичная критика товарища по команде.
Последствия были очень оригинальные: Степаненко официально стал вице-капитаном, а Тайсон теперь очень далек от этой повязки.
Новости по теме
- 19:27 Зарубежные Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки - Тайсон ответил Степаненко
- 19:42 Украинские Капитанская повязка в Шахтере перешла от Тайсона к Пятову
- 19:51 Украинские Пятов: С назначением меня капитаном ничего не поменялось. Мы и до этого были 3-4 капитана