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Игрока Мариуполя удивили действия арбитра в игре с Ворсклой

Премьер-лига
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Разные в случае с его командой и "Ворсклой"

Игрока Мариуполя удивили действия арбитра в игре с Ворсклой
Новина українською

Азовцы на выезде в 31 туре УПЛ победили "Ворсклу" 2:1. После игры полузащитник Даниил Игнатенко ответил на вопрос журналиста канала Футбол.

- Матч получился тяжелым. Молодые ребята "Ворсклы" играли, показали характер. Желаю им удачи. Хочу извиниться перед своей командой за удаление. Главное, что мы выиграли, заработали 3 очка и выполнили свою задачу. Двигаемся дальше и будем готовиться к стыковым матчам.

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- Ваша вторая желтая карточка - в том эпизоде ​​не было другого варианта кроме фола? Или Вы забыли первое предупреждение?

- Нет, я не забыл. Я не хотел фолить - думал, что успею сыграть в мяч. Но рефери сразу «посадил» меня на вторую карточку. Хотя, когда мы заработали пенальти, он защитнику предупреждения не дал. А мне за первый же фол дал вторую карточку. Я не могу судить тот эпизод со стороны - может судье показалось, что я сыграл очень грубо. Не знаю…

- "Мариуполь" уже решил свою задачу. С каким настроением будете ехать во Львов на заключительный матч чемпионата?

- Для нас каждая игра важна. Мы не поедем во Львов расслабленными. Мы хотим показать хороший футбол и победить.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Игнатенко
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Источник:
Маріуполь

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