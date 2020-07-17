Объединение тренеров назвало лучшего специалиста по итогам 31 тура

По итогам анализа 31 тура УПЛ Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило лучшим наставником коуча "Динамо" Алексея Михайличенко.

Его подопечные нанесли поражение луганской "Заре" (3:1) и вышли на второе место с 2-очковым отрывом от конкурента.

Динамовцы в матче не могли задействовать Виталия Миколенко, только восстановились после травм Никита Бурда и Денис Попов. Особые обстоятельства - сразу две травмы по ходу игры, которые заставили тренерский штаб хозяев проводить замены.

После ничьи с "Александрией" в прошлом туре тренерский штаб киевлян наполовину обновил стартовый состав. Место в воротах вместо Бойко занял Бущан, а вместо молодого Сироты в центре защиты вышел Бурда, в средней линии Андриевского и Шапаренко заменили Шепелев и Буяльский.

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Цыганков оставил в запасе менее опытного вингера Цитаишвили, а Вербич - форварда Русина. Впрочем, травма словенца заставила Михайличенко уже в дебюте выпускать последнего.

Динамовцы обычно используют схему с четырьмя защитниками и единственным форвардом на острии, а конфигурация средней линии зависит от подбора исполнителей в центре поля (или 4-2-3-1, или 4-1-4-1).

В игре против "Зари" киевляне пережили ранний гол и сумели за счет быстрых флангов и настойчивости на рубеже штрафной преодолеть защиту луганчан.

С точки зрения атаки это была одна из самых сильных игр "Динамо" в этом сезоне. Она показала, что, несмотря на кадровые потери, атакующий потенциал команды остается большим, как и преимущество в классе исполнителей.