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УПЛ утвердила дату проведения первых матчей плей-офф

Премьер-лига
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"Колос" с "Днепром-1" и "Александрия" против "Мариуполя"

УПЛ утвердила дату проведения первых матчей плей-офф
Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала первых матчей плей-офф Favbet Лиги сезона 2019/20.

Матчи плей-офф пройдут в субботу, 25 июля.

  • "Колос" - "Днепр-1" 17:00
  • "Александрия" - "Мариуполь" 19:30
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В статье: ФК Мариуполь ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ
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