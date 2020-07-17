Премьер-лига
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УПЛ утвердила дату проведения первых матчей плей-офф
"Колос" с "Днепром-1" и "Александрия" против "Мариуполя"
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала первых матчей плей-офф Favbet Лиги сезона 2019/20.
Матчи плей-офф пройдут в субботу, 25 июля.
- "Колос" - "Днепр-1" 17:00
- "Александрия" - "Мариуполь" 19:30
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Источник:УПЛ
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