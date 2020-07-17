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Официально. Заря продала Чеберко в Австрию

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений перебрался в четвертую команды тамошнего чемпионата

Официально. Заря продала Чеберко в Австрию
Новина українською

Австрийский ЛАСК из города Линц объявил о трансфере защитника "Зари" Евгения Чеберко. Стороны подписали контракт до 2024-го года.

Сумма трансфера не разглашается, однако ранее в СМИ сообщалось, что "Заря" получит за игрока 300 000 евро. Интересно, что transfermarkt оценивает его в 900 000 евро.

Чеберко является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Зарю" в 2017 году. Сначала использовался как левый защитник, иногда играл в опорной зоне, в конце концов, в последнее время действовал исключительно как центральный защитник. Евгений - капитан молодежной сборной Украины. В текущем сезоне сыграл 32 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

ЛАСК финишировал четвертым в чемпионате Австрии и в следующем сезоне примет участие в квалификации Лиги Европы. В нынешнем сезоне дошел до 1/8 финала ЛЕ, в группе ЛАСК обыграл ПСВ, "Спортинг" и "Русенборг", в 1/16 финала - АЗ. Первый матч против МЮ завершился поражением 0:5.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Чеберко ЛАСК
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Комментарии (9)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 16:35
распродается основа, нехорошо. еще Михайличенко уйдет - кто останется в защите?
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0
0
Technical
17.07.2020 в 16:25
Підвищення у плані рівня життя, але пониження у спортивному плані. У будь-якому випадку удачі.
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0
0
MaximSK (Киев)
17.07.2020 в 16:18
Если хорошо себя проявит в Австрии, потом можно перейти в Бундеслигу, надеюсь у него все получится в будущем
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0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
17.07.2020 в 16:06
Буде смешно, если Ласк проиграет Заре в квалах.
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
17.07.2020 в 16:03
Походу Заря слила Динамо потому что все игроки разбегаются и может лавка закрывается .Зароботали игроки от Суркиса
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0
-4
ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
17.07.2020 в 16:01
"Спасибо" за такую бросовую цену за Чеберко и Михайличенко, нужно сказать Рафаилову, вступившему в сговор с Шаблием...
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+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
17.07.2020 в 15:56
Ппц футболиста основы зари и сборной ю-21 продали в унылый ласк,за унылые 300к, а можно было продать в Германию или Италию после следующего сезона за пару лямов!
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+5
0
Technical
17.07.2020 в 16:27
теж взагалі не розумію дій Зорі... взагалі.
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0
0
avatar
K-Spirit (Киев)
17.07.2020 в 15:50
Похоже на распродажу стокового магазина в связи с закрытием склада. Следующего просто отдадут в хорошие руки. Ну не топить же их.
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+3
-2


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