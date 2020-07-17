Официально. Заря продала Чеберко в Австрию

Австрийский ЛАСК из города Линц объявил о трансфере защитника "Зари" Евгения Чеберко. Стороны подписали контракт до 2024-го года.

Сумма трансфера не разглашается, однако ранее в СМИ сообщалось, что "Заря" получит за игрока 300 000 евро. Интересно, что transfermarkt оценивает его в 900 000 евро.

Чеберко является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Зарю" в 2017 году. Сначала использовался как левый защитник, иногда играл в опорной зоне, в конце концов, в последнее время действовал исключительно как центральный защитник. Евгений - капитан молодежной сборной Украины. В текущем сезоне сыграл 32 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

ЛАСК финишировал четвертым в чемпионате Австрии и в следующем сезоне примет участие в квалификации Лиги Европы. В нынешнем сезоне дошел до 1/8 финала ЛЕ, в группе ЛАСК обыграл ПСВ, "Спортинг" и "Русенборг", в 1/16 финала - АЗ. Первый матч против МЮ завершился поражением 0:5.