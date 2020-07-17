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Климовский: Я не боюсь взять на себя ответственность и готовить Олимпик к следующему сезону
Наставник олимпийцев подвел итог матча с Львовом
Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура УПЛ со "Львовом" (5:1).
- Игорь Петрович, в чем секрет успеха вашей команды в последних двух матчах?
- Ребята расслабились. Матч не имел турнирного значения. Команда играла в удовольствие. Первый тайм мне понравился, а вот второй, откровенно говоря, разочаровал.
- Как думаете, после такого финиша Вы останетесь на должности главного тренера?
- Это решение принимать президенту клуба.
- Вы сами готовы возглавить команду на полноценной основе?
- Сейчас результат есть. Если руководство клуба мне доверит, то будем готовить команду к следующему сезону. Я не боюсь взять на себя ответственность. Если говорить о развитии команды, наш тренерский штаб знает в каком направлении двигаться, что делать, чтобы игра улучшалась, а футболисты прогрессировали.
- Как Вам сегодняшний соперник?
- Стоит отдать должное "Львову". Во втором тайме соперник выглядел лучше, они полностью контролировали игру, создали много моментов у наших ворот. И это играя в меньшинстве! Настырные ребята… Наша команда выглядела уставшей. Возможно, повлияли дальние переезды. Мы всего пару дней назад вернулись из Мариуполя, вчера был длинный вояж из Киева…
- Раззабивались Дегтярев, Шахаб…
- Да, это очень радует. Конечно, поздновато, но все же.
- Если подвести итоги второго этапа чемпионата, как бы Вы оценили выступление "Олимпика"?
- Во второй шестерке мы не играли против топовых команд. Есть много над чем работать. Были хорошие матчи, где мы должны были брать очки, были и неудачные отрезки… Для построения команды всегда требуется определенное время. Здорово, что под конец ребята нащупали свою игру и смогли не просто добиться результата, но сделали это уверенно и красиво. Приятно закрыть сезон на победной ноте.
- Какие дальнейшие планы у команды?
- Сейчас мы уходим в отпуск на 10 дней. Ориентировочно, 27 июля мы соберемся и начнем подготовку к следующему сезону.