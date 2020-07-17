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Финита ля интрига? Акценты зрителя на играх топ-шестерки
Авторский обзор матчей 31-го тура УПЛ
Итак, она ушла. Но обещала вернуться в последнем туре – в виде утешительного "бронзового" финала. Серебряная же мечта так и осталась мечтой для "Зари" с "Десной". Не доросли они еще до музыки Лиги чемпионов. И дружно пролетели мимо кассы, причем с одинаковым результатом. Ну а "Динамо" мечтало явно о большем. Впрочем, мечтать, как известно, не вредно.
- Шахтер – Колос 2:0
- Динамо – Заря 3:1
- Десна – Александрия 1:3
Зрелищность. Тут все было, как доктор прописал. Самым смотрибельным выдался матч за "серебро" - более полутора десятка моментов, которые я отнес бы к голевым. Более десятка из них с восклицательным знаком. Правда, и с приличным затишьем на добрых полтайма – после того как установился окончательный счет и "Заря" приходила в себя.
Несмотря на те же четыре гола, игра в Чернигове была куда менее содержательной. С натяжкой можно вспомнить еще буквально несколько моментов на двоих. Средний уровень действа. И здесь футбол тоже взял паузу после последнего забитого мяча, только еще большую – полчаса с лишком и почти до самого финального свистка.
"Колос" с "Шахтером", как по мне, разыграли прогнозируемо и откровенно скучное футбольное представление. Помимо двух голов команды Каштру, стоит упоминания лишь удар Антонио – первый голевой шанс во встрече. Все остальные якобы острые эпизоды были из серии "играл, но не смог раскрутить барабан".
Интрига. Она уехала и просила ее не будить. Ибо, сколько бы мы ни тщились выискать для себя бодрящие нотки в атакующих потугах "Зари", фактически все решилось на 34-й минуте. На мой взгляд, после второго гола Цыганкова трудно было разглядеть реальные шансы отыграться у команды Скрипника. То есть, именно ликвидировать фору в два мяча.
Первый же гол "Шахтера", забитый Сиприану, должен был успокоить сердце болельщика уже на 49-й минуте. Ибо, что до, что после него, "Колоса" хватало лишь на слабое подобие угроз воротам – полу- и недомоменты.
Ну а в Чернигове занавес практически опустился на 61-й минуте. Двойной нокаутирующий удар Мышенко – Задераки в течение трех минут поверг "Десну" в состояние грогги, и восстановить свою боеспособность в полной мере она уже так и не смогла.
Логика. Пожалуй, она потерпела поражение. Хотя "Шахтер"-то с "Колосом" уж на победу точно "наиграл" (если считать только реально голевые моменты, а не поползновения к ним).
Но вот в Чернигове, думаю, вполне могла бы состояться ничейка. До поры, до времени. Как, впрочем, и "Динамо" с "Зарей" могли бы миром разойтись. Хотя моменты киевлян, в массе своей, все-таки смотрелись опаснее.
Судейство. Есть лишь отдельные замечания по центральной игре тура. Мой приятель, к примеру, считает, что на 21-й минуте Сидорчук должен был получить предупреждение за удар локтем и, как следствие, с большой долей вероятности, затем оставил бы "Динамо" в меньшинстве. Бурда, напротив, говорит о непоказанной второй желтой карточке игроку "Зари".
Разница между этими двумя мнениями в том, что первое высказано профессиональным арбитром, а второе – заинтересованным лицом.
В целом же, полагаю, игра должна быть занесена скорее в актив многострадальной в форс-мажорном сезоне Екатерине Монзуль.
К слову, ее, похоже, намерились добить окончательно. Ибо, почти сразу после главного матча сезона назначают на важнейшую игру в Первой лиге (хотя там уже почти каждая вторая важнейшая). А ведь здесь, представьте себе, иногда "постреливают"…
Везение. Фортуна с чисто вымытыми руками (и маской на подбородке) расслабленно затягивалась дымком в сторонке.
Личности. Мне одинаково запомнились Буяльский и Цыганков. По зрелом размышлении, с микроскопическим перевесом, отдам предпочтение первому. Он подносил снаряды в двух голевых атаках, перевернувших игру на исходе первой четверти часа. В тройку самых ярких фигур тура включил бы также Юрченко из "Зари".
Кипер тура – без вариантов, Бущан. С четырьмя сэйвами, половина из которых – при счете 2:1. Возможно, в первую очередь, разницу в пользу "Динамо" сделал именно он.
Симпатии. Практически на одном уровне понравились оба участника судьбоносного поединка. Именно совместными усилиями они сделали мой футбольный вечер интересным.
Естественно, жутко разочаровала "Десна". Но, с точки зрения игры в футбол, как я ее вижу и понимаю, лишним в туре смотрелся все-таки "Колос". Эдакий подмастерье, затесавшийся в тесный кружок мастеров на пивной вечеринке. Ни одного внятного момента у ворот за игру!
Таблица. Очень похоже на то, что она уже приобрела свой окончательный вид. Который скептики прогнозировали еще чуть ли не зимой.
Главный итог тура: "Динамо" обошло "Зарю", вернув себе законное второе место. Как показала жизнь, таки-да – законное. По игре, не говоря уже о потенциале.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|31
|26
|3
|2
|78-24
|+54
|81
|2
|Динамо
|31
|18
|5
|8
|65-33
|+32
|59
|3
|Заря
|31
|17
|6
|8
|49-28
|+21
|57
|4
|Десна
|31
|17
|4
|10
|58-32
|+26
|55
|5
|ФК Александрия
|31
|14
|6
|11
|47-45
|+2
|48
|6
|Колос
|31
|9
|2
|20
|31-59
|-28
|29
Анонсы. "Заря" с "Десной" разыграют "бронзу" и путевку в групповой турнир Лиги Европы. Если команда Скрипника умудрится собственными руками отдать их команде Рябоконя, то весь ее многотрудный сезон пойдет коту под хвост. И тогда все наши авансы и реверансы ей будут равны ломаному грошу в базарный день. Ну а Чернигову нужно будет совершить спортивный подвиг.
С другой стороны, разве не очевидно, что группа ЛЕ больше придется к лицу именно "Заре"? Понятно, за неимением более наглой физиономии – методом исключения. "Десне" же сам факт участия в еврокубках уже должен быть за счастье. Ну и "Динамо" в квалифайне ЛЧ как-то бодрее звучит, несмотря на все его приколы и провалы современности.
"Колос" может выиграть у "Динамо"? Ну да, а трава красная и поле треугольное… Даже не будем тратить на это время.
"Александрия" - "Шахтер"? Да, будет и такой матч в последнем туре.
Интрига делает нам ручкой. Спасибо, что не раньше. "Заре" и "Десне" - спасибо за попытку! Но не будем забывать: наверное, это не столько их заслуга, сколько скользящего по наклонной "Динамо". Впрочем, не будем голословными. Давайте дождемся начала нового евросезона. Осень покажет, кто и где…