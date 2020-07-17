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Днепр-1 проявляет интерес к Кане. Ворскла хочет за игрока 2 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Малиец отлично зарекомендовал себя в нынешнем сезоне

Днепр-1 проявляет интерес к Кане. Ворскла хочет за игрока 2 млн евро
Новина українською

Полтавская "Ворскла" установила ценник на 20-летнего малийского хавбека Ибрахима Кане.

Полузащитник отлично проявил себя в нынешнем сезоне и заработал новый долгосрочный контракт с полтавским клубом, который был подписан накануне.

В то же время, руководство готово рассмотреть варианты с продажей игрока, если по нему поступят достойные предложения.

По информации ТаТоТаке, интерес к футболисту проявляет "Днепр-1", однако полтавчане хотят за Кане порядка 2-х миллионов евро. При этом, сама "Ворскла" отдала за игрока около 300 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Ворсклу" 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Ибрахим Кане
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.07.2020 в 18:26
у нас в Украине получают гривны значит 2 млн гривень --охерели
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