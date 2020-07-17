Днепр-1 проявляет интерес к Кане. Ворскла хочет за игрока 2 млн евро

Полтавская "Ворскла" установила ценник на 20-летнего малийского хавбека Ибрахима Кане.

Полузащитник отлично проявил себя в нынешнем сезоне и заработал новый долгосрочный контракт с полтавским клубом, который был подписан накануне.

В то же время, руководство готово рассмотреть варианты с продажей игрока, если по нему поступят достойные предложения.

По информации ТаТоТаке, интерес к футболисту проявляет "Днепр-1", однако полтавчане хотят за Кане порядка 2-х миллионов евро. При этом, сама "Ворскла" отдала за игрока около 300 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Ворсклу" 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.