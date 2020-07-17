Кирюханцев: Надо отдать должное Ворскле, ведь играли молодые пацаны

Защитник "Мариуполя" Игорь Кирюханцев рассказал о матче 31-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1).

— Надо отдать должное сопернику — играли молодые пацаны. Они хорошо выбегали в контратаки. Плюс гол забили нам со стандарта. Мы не должны были пропускать, но так получилось.

В целом, обычная календарная игра. Главное, что одержали победу. Да, нас устраивала ничья, но всегда нужно выходить и играть на победу.

— "Мариуполь" уже обеспечил себе место в плей-офф и матч со "Львовом" уже не имеет турнирного значения. С каким настроением едите во Львов?

— Да, матч со "Львовом" уже ничего не решает, но это не должно на нас влиять. Игра есть игра, надо выходить и показывать свои качества. А дальше уже будем думать об "Александрии".

— Вы забили победный мяч. Расскажите об этом эпизоде.

— Мы убежали в контратаку, был прострел с фланга, рикошет. Я почувствовал, что надо было "закрыть" дальнюю штангу. Так и получилось – мяч отскочил ко мне, я ударил и забил. Сначала я думал, что не выйду на поле — была небольшая неразбериха, могли выйти только два футболиста. Тренерский штаб решил вот так – спасибо, что доверили.