  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кирюханцев: Надо отдать должное Ворскле, ведь играли молодые пацаны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кирюханцев: Надо отдать должное Ворскле, ведь играли молодые пацаны

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник азовцев забил победный гол в матче

Кирюханцев: Надо отдать должное Ворскле, ведь играли молодые пацаны
Новина українською

Защитник "Мариуполя" Игорь Кирюханцев рассказал о матче 31-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1).

— Надо отдать должное сопернику — играли молодые пацаны. Они хорошо выбегали в контратаки. Плюс гол забили нам со стандарта. Мы не должны были пропускать, но так получилось.

В целом, обычная календарная игра. Главное, что одержали победу. Да, нас устраивала ничья, но всегда нужно выходить и играть на победу.

— "Мариуполь" уже обеспечил себе место в плей-офф и матч со "Львовом" уже не имеет турнирного значения. С каким настроением едите во Львов?

— Да, матч со "Львовом" уже ничего не решает, но это не должно на нас влиять. Игра есть игра, надо выходить и показывать свои качества. А дальше уже будем думать об "Александрии".

— Вы забили победный мяч. Расскажите об этом эпизоде.

— Мы убежали в контратаку, был прострел с фланга, рикошет. Я почувствовал, что надо было "закрыть" дальнюю штангу. Так и получилось – мяч отскочил ко мне, я ударил и забил. Сначала я думал, что не выйду на поле — была небольшая неразбериха, могли выйти только два футболиста. Тренерский штаб решил вот так – спасибо, что доверили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Игорь Кирюханцев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...