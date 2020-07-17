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Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил за Довбика
Днепряне заплатили приличную по украинским меркам сумму
Неделю назад "Днепр-1" подписал украинского нападающего "Мидтьюлланна" Артема Довбика.
При этом, как сообщает ТаТоТаке, сумма сделки составила больше 350 000 евро, но меньше полмиллиона.
Отметим, что днепровский клуб не раскрывал детали сделки, при этом Тransfermarkt оценил футболиста в 325 000 евро.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 19:56
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Trztrqtr (Украина)
17.07.2020 в 20:15
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