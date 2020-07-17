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Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил за Довбика

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне заплатили приличную по украинским меркам сумму

Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил за Довбика
Новина українською

Неделю назад "Днепр-1" подписал украинского нападающего "Мидтьюлланна" Артема Довбика.

При этом, как сообщает ТаТоТаке, сумма сделки составила больше 350 000 евро, но меньше полмиллиона.

Отметим, что днепровский клуб не раскрывал детали сделки, при этом Тransfermarkt оценил футболиста в 325 000 евро.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Мидтьюланн (Дания)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 19:56
Вики пишет про 3 его гола в Дании за 2 года. такое
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Trztrqtr (Украина)
17.07.2020 в 20:15
Такое-что? Если бы он забивал много-поехал бы он в Украину? У него хорошие задатки, но не получилось в Дании. Отличный кандидат на усиление.
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