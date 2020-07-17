Севидов: С Колосом Шахтер показал слабую игру. Только комментатору очень нравился этот футбол

Известный украинский специалист Александр Севидов в эфире UA-Футбол высказал свое мнение относительно матча 31-го тура УПЛ Колос – Шахтер (0:2), а также оценил молодежь горняков.

"Если бы не игра Тайсона и Маркоса Антонио, в первом тайме вообще нечего было бы смотреть. Только комментатору (ТК Футбол, - прим) очень нравился футбол. Он себя уговаривал, еще кого-то уговаривал, что был веселый и быстрый футбол, но на самом деле футбол был не очень высокого уровня, и только Тайсон и Маркос Антонио освежали игру и гол забили с великолепной передачи.

Молодежь Шахтера? Ну мы постоянно говорим о нашей молодежи. А возьмем Тете, Додо. Вот пришел бразилец, ему 18-19 лет, его купили, и он должен играть. Не потому, что его надо ставить, а потому что он уже показывает зрелый футбол.

А нашим ребятам мы постоянно делаем скидки. Когда мы перестанем им делать скидки, они будут быстрее прогрессировать. Те же Сикан, Вакула, Мудрик, Пихаленок, в этом возрасте они должны играть, а в Шахтере их позиции заняты мастерами, которые еще как минимум пару лет будут играть. Так что думаю, этим ребятам нужно идти в аренду, в европейские клубы, как тот же Зубков, который в Ференцвароше сразу стал пользоваться спросом.

Но в целом, я убедился, что с Тайсоном и без Тайсона – это два разных Шахтера. Несмотря на его возраст, скорость передвижения, скорость мысли у него колоссальные. А когда еще вышел его старый друг Марлос, так они вообще стали феерить в центре поля. Без них очень тяжело представить Шахтер, какой бы ни была перспективной молодежь", - сказал Севидов.