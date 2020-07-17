Случайность Львова, злая шутка с Зарей, важность Ковальца. Эксперты о 31-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся впечатлениями от матчей 31-го тура УПЛ, по итогам которого, похоже, определилась судьба второго места.

"Шахтер" - "Колос" 2:0

Сергей Шебек: Такие игры - когда одна команда, как "Шахтер", даже молодежным составом словно вышла на обыденную тренировку, а "Колос" также полурезервным составом просто отбывал номер на поле - бессмысленны. Первый тайм соперники играли в пешем порядке, но даже при таком темпе "горняки" полностью доминировали. Можно выделить два классных паса Тайсона, после которых донетчане обязаны были открывать счет. Но в первом случае Сикан сыграл не лучшим образом, а во втором Антонио бил технично в угол, но вратарь выручил. Коваливцы ответили одним моментом, когда Бондаренко с семи метров пробил головой, но выше перекладины.

Вторая половина прошла по тому же сценарию. "Шахтер" постоянно атакует, играет в свое удовольствие, "Колос" обороняется, думая лишь о том, чтобы не пропустить много. Но все-таки получили сначала один, а под конец игры и второй гол, что можно считать счастьем для "селян". В этот раз подопечные Костышина по игре были похожи именно на сельскую команду.

В середине тайма вышли игроки основы "Шахтера" Патрик, Соломон, Марлос и Мораес, чтобы немного размяться, и два последних организовали гол. Марлос великолепным пасом снабдил Мораеса, который без суеты и спокойно вкатил мяч в угол. Легкая и без сопротивления победа над бесхарактерным "Колосом". Правда, приходится констатировать, что слабую игру показали и ничем себя не проявили резервисты "Шахтера".

"Ворскла" - "Мариуполь" 1:2

Сергей Шебек: Опыт игроков "Мариуполя" доминирует над молодостью полтавчан. Азовцы всю игру действовали первым номером, а хозяева ждали шанс. Но в первом тайме таковых у "Ворсклы" не было, в то время как Кащук мог дважды забить, но вратарь Ткаченко сыграл здорово, совершив два сейва. Второй тайм начался с забитого мяча хозяевами, которые выжали момент с углового. После удаления у "Мариуполя" появилась надежда, что, как и в игре со "Львовом", подопечные Косовского смогут выстоять и сотворить маленькую сенсацию, хотя бы в виде ничьи. Но не хватило хладнокровия, сказалась нехватка опыта матчей на высоком уровне. "Мариуполь" даже играя в меньшинстве создавал моменты, забил два гола. После бездарной игры дома в предыдущем туре с "Олимпиком" 1:4 никто бы не понял, если бы азовцы не взяли своих три очка.

"Львов" - "Олимпик" 1:5

Александр Севидов: "Львов" в очередной раз доказал, что это случайная команда в Премьер-лиге. Поиграли первых десять минут, а затем просто остановились. Правда, при счете 1:3 попытались создать видимость какого-то сопротивления, да и то благодаря "олимпийцам", которые сбросили обороты. Игра в исполнении "Львова" была жалким зрелищем, которое не стоит даже обсуждать. Казалось, с приходом нового тренера обычно наблюдается всплеск, но, к сожалению, этого не произошло.

"Динамо" - "Заря" 3:1

Александр Севидов: Быстрый и курьезный гол сыграл злую шутку с луганчанами. Они сами успокоились, но зато разозлили "динамовцев", которые взвинтили темп и в течение двух минут забили дважды, чем психологически сломали своего оппонента. У киевлян залетело все, что они били. Что интересно, Цыганков забил правой ногой, хотя он левша, а Сидорчук левой, у которого рабочая правая.

Нужно отметить, что в этих моментах не выручил молодой голкипер, видимо, он еще не готов к накалу в таких поединках. Видно, что он еще не обладает стойкой психологией, где-то нервничает, что сказывается на его действиях. Также слабо сыграли лидеры атаки Кабаев и Кочергин, у которых не пошла игра.

"Заря" пыталась играть в свой футбол, но это касается только первого тайма, создала несколько отличных моментов, чтобы отыграться, но не забила. Подвела реализация. Во втором тайме "Динамо" контролировало ход событий, и, ведя в счете 3:1, попыталось засушить игру, что у него в целом и получилось. У "Зари" были лишь полумоменты. Это был не их день, и в этом заслуга хозяев.

Все решилось в первой 45-минутке: голы, атаки и моменты. Ключевую роль сыграла полузащита киевлян, переигравшая полностью своих визави. А у "Зари" были большие проблемы в опорной зоне. Их ромб, который они используют в центре поля, имел и обратную сторону медали. Защитники не успевали перекрывать центральные зоны вблизи своих владений, где киевляне господствовали, разыгрывали комбинации со взятием ворот. Очевидно, что у "Зари" на данный момент проблема с запасом. Не играет Леднев - и заменить его уже не кем.

Опять отмечаем, что "Динамо" играет без нападающего. Трудно даже вспомнить, когда последний раз забивал кто-то из них. Не берем в счет, когда от безысходности Вербича переводят в нападение. Все голи забивают игроки средней линии. Русин трудолюбивый, настырный, зарабатывает на себе карточки, но это не уровень "Динамо" на сегодняшний день.

Также нужно отметить, что у "динамовцев" мало скоростных игроков. Первый гол показал, что центр обороны не располагает взрывными защитниками, они проигрывают в скорости игрокам атаки соперника. Шапаренко, Шепелев, Сидорчук неплохие футболисты, но не скоростные.

"Динамо" было более мотивированным, у киевлян больше опыта таких ключевых поединков, где все решается. Команда обладает более квалифицированными футболистами. Заслуженная и уверенная победа киевлян, без каких-либо случайностей и везения. Все закономерно. "Динамо" уже можно поздравить со вторым местом, которое они и заслужили. А "Заря" в этом матча показала, что ей еще рано думать о Лиге чемпионов, и, если она возьмет третье место, это будет для клуба большим успехом.

"Десна" - "Александрия" 1:3

Сергей Шебек: Рациональная и эффектная победа александрийцев за счет четкой организации игры, в первую очередь в обороне. За весь матч гости не позволили создать ни одного голевого момента хозяевам, а свои все реализовали. Защита все прострелы, подачи умело и грамотно перехватывала, оставив на голодном пайке атаку. "Десна" забила с наигранного стандарта, но "Александрия" ответила тем же, показав, что с этим игровым компонентом она также хорошо дружит. Перед тем как сравнять счет Мельник простил "северян", когда после углового имел шанс забить головой, но пробил чуть выше.

В первом тайме игра была равной, в основном вели борьбу за контроль центрального плацдарма. А во втором подопечные Шарана грамотно играли на контратаках. С выходом Ковальца в действиях хозяев появилось больше креатива. Чего стоит один его голевой пас черпачком на Мишенко! Еще раз Ковалец показал, что многое в игре "Александрии" зависти от его формы.

Александрийцы в очередной продемонстрировали характер, желание биться и не уступать. Заслуженная и трудовая победа. В третьей игре подряд, проигрывая, сумели сравнять счет, а с "Десной" и выиграть. К концу чемпионата вышли из кризиса.