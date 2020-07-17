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Кочергин: Верим и надеемся, что Колос сможет что-то противопоставить Динамо
Заря все-еще надеется запрыгнуть на вторую строчку в таблице
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал поражение своей команды в матче с "Динамо" (1:3).
- "Заря" два почти идентичные голы пропустила в первом тайме...
- Я считаю, что мы не имеем такие мячи пропускать. Как-то все очень легко далось "Динамо": и рикошет, и все остальное помогли киевлянам. Я считаю, что мы заслужили больше, чем один мяч.
- Бущан потянул или чего не хватило?
- Реализации не хватило. Игра это показала. В этом компоненте надо добавлять.
- Есть кадровый брак?
- Да нет, хватает. У нас хорошие футболисты, которые могут друг друга заменить. Дело не в кадровых проблемах.
- Виктор Скрипник был спокойным во время матча, а в раздевалке?
- Он спокойно в перерыве объяснил, что у нас есть 45 минут, чтобы все изменить. Но реализация нас подвела. В таких матчах мы должны выжимать максимум, как это в первом тайме сделало "Динамо". Даже несмотря на моменты, которые мы имели. У нас были лучшие возможности, чем те, что создало "Динамо".
После матча тренер сказал, чтобы мы не посыпали голову пеплом. Готовимся к "Десне", которая проиграла. У нас есть шанс на группу Лиги Европы.
- Нет ощущения, что борьба за Лигу Чемпионов завершена?
- Мы верим. Верим и надеемся, что "Колос" сможет что-то противопоставить "Динамо". Мы верим в себя и должны настраиваться на "Десну", потому что должны победить!