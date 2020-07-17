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"Я всегда буду поддерживать тебя, Ворскла": Луизао возвращается в Порту

Премьер-лига
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У бразильца закончился срок аренды

"Я всегда буду поддерживать тебя, Ворскла": Луизао возвращается в Порту
Новина українською

Бразильский полузащитник "Ворсклы" Луизао покинул полтавский клуб

У игрока закончился срок аренды и он вернулся в "Порту". Футболист тепло попрощался с "Ворсклой" в своем Инстаграме.

"Я очень благодарен за хороший сезон, который у нас был. В этот период я чувствовал, что моей работе доверяют и помогают выполнять ее наилучшим образом. Было много счастливых моментов, были и не очень, но все они очень помогли моему профессиональному развитию и, прежде всего, личностному росту. Надеюсь вернуться на вершину.

Я бесконечно уважаю то, как клуб, болельщики и город приняли меня, я никогда этого не забуду. С уверенностью говорю, что наши лучшие качества – это командная работа и то, что мы никогда не сдаемся, даже перед лицом трудностей.

Я горжусь тем, что мог работать с такими способными и преданными профессионалами. Я всегда буду поддерживать тебя, "Ворскла", – написал Луизао.

Напомним, что в текущем сезоне Луизао сыграл за "Ворсклу" в 23 матчах, в которых забил 1 гол.

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В статье: Ворскла (Полтава) Луизао Порту
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