Определен лучший арбитр 31-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 31-го тура безальтернативно лучшей была признана Екатерина Монзуль, которая работала на матче "Динамо" - "Заря" (3:1). Никого не удалила, пенальти не назначала, показала семь желтых карточек.