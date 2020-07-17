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Определен лучший арбитр 31-го тура Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Третье признание для Екатерины

Определен лучший арбитр 31-го тура Favbet Лиги
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 31-го тура безальтернативно лучшей была признана Екатерина Монзуль, которая работала на матче "Динамо" - "Заря" (3:1). Никого не удалила, пенальти не назначала, показала семь желтых карточек.

Для Екатерины Монзуль это третье подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козик (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й и 24-й туры), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й, 17-й и 30-й туры), Виталий Романов (7-й, 21-й и 25-й туры), Екатерина Монзуль (8 -й тур и 28-й туры), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й, 18-й и 26-й туры), Дмитрий Кутаков (15-й, 19-й, 22-й и 23-й туры), Игорь Пасхал (20-й и 29-й туры) и Константин Труханов (27-й тур).

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В статье: лучший арбитр тура
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Комментарии (1)
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vladislav (Харьков)
17.07.2020 в 21:42
Рад за Екатерину. Действительно, она лучшая в судейском корпусе.
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