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"Не знаю, что произошло. Стыдно": хавбек Львова в шоке от разгрома, учиненного Олимпиком

Премьер-лига
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Ярослав Богунов извинился за такую игру львовян

"Не знаю, что произошло. Стыдно": хавбек Львова в шоке от разгрома, учиненного Олимпиком
Новина українською

Хавбек "Львова" Ярослав Богунов в эфире ТК "Футбол" с трудом подбирал слова после разгромного поражения от "Олимпика" (1:5).

"Какие эмоции? Злость, опустошение. Не знаю, что происходит.

Не знаю, что произошло. Тяжело конечно. Стыдно, хочется только прощения попросить и все", - сказал Богунов.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Ярослав Богунов
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Источник:
ТК Футбол

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