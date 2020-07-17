"Не знаю, что произошло. Стыдно": хавбек Львова в шоке от разгрома, учиненного Олимпиком

Хавбек "Львова" Ярослав Богунов в эфире ТК "Футбол" с трудом подбирал слова после разгромного поражения от "Олимпика" (1:5).

"Какие эмоции? Злость, опустошение. Не знаю, что происходит.

Не знаю, что произошло. Тяжело конечно. Стыдно, хочется только прощения попросить и все", - сказал Богунов.