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"Не знаю, что произошло. Стыдно": хавбек Львова в шоке от разгрома, учиненного Олимпиком
Ярослав Богунов извинился за такую игру львовян
Хавбек "Львова" Ярослав Богунов в эфире ТК "Футбол" с трудом подбирал слова после разгромного поражения от "Олимпика" (1:5).
"Какие эмоции? Злость, опустошение. Не знаю, что происходит.
Не знаю, что произошло. Тяжело конечно. Стыдно, хочется только прощения попросить и все", - сказал Богунов.
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Источник:ТК Футбол
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