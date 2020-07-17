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Цыганков обошел Диого Ринкона в списке бомбардиров Динамо в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди показатель Белькевича

Цыганков обошел Диого Ринкона в списке бомбардиров Динамо в УПЛ
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков отметился двумя голами в недавнем матче 32-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1). Эти голы стали 47-м и 48-м в УПЛ на счету Виктора.

Благодаря забитым мячам Цыганков выходит на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Динамо" в чемпионатах Украины, опередив Диого Ринкона (47) и приблизившись к Валентину Белькевичу (51).

Также Виктор вышел на третье место среди всех бомбардиров текущего сезона в УПЛ (14 голов), это его второй показатель в карьере.

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Еще один автор динамовского гола в ворота "Зари" Сергей Сидорчук отличился за "Динамо" в УПЛ 12-й раз и обошел по этому показателю Мариса Верпаковскиса, Андрея Несмачного и Евгения Похлебаева (у них по 11 точных ударов).

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Диого Ринкон Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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att119 (Луцьк)
17.07.2020 в 23:14
Всерівно що прирівнювати палець з пісюном
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