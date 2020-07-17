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Шапаренко: Борьба за ЛЧ продолжается. На Колос мотивация будет на высшем уровне

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне настраиваются на поединок с ковалевцами

Шапаренко: Борьба за ЛЧ продолжается. На Колос мотивация будет на высшем уровне
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал победу над "Зарей" (3:1).

- Сложная игра для обеих команд. Пропустили нелепый мяч на первых минутах, но потом игру выровняли и выиграли поединок.

- С Бурдой увереннее в обороне?

- Да. Даже когда вышел на "Александрию" стало спокойнее. Никита добавляет уверенности, он вовремя восстановился, хотя и под конец сезона, все его ждали.

- Борьба за Лигу Чемпионов закончена?

- Борьба продолжается. Без победы над "Колосом" этот выигрыш ничего не значит.

- На матч с "Колосом" мотивировать не надо?

- Все понимают какая это игра и за что! Мотивация будет на высшем уровне. Все будут выходить и доказывать.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Николай Шапаренко
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Источник:
Football Hub

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