Шапаренко: Борьба за ЛЧ продолжается. На Колос мотивация будет на высшем уровне

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал победу над "Зарей" (3:1).

- Сложная игра для обеих команд. Пропустили нелепый мяч на первых минутах, но потом игру выровняли и выиграли поединок.

- С Бурдой увереннее в обороне?

- Да. Даже когда вышел на "Александрию" стало спокойнее. Никита добавляет уверенности, он вовремя восстановился, хотя и под конец сезона, все его ждали.

- Борьба за Лигу Чемпионов закончена?

- Борьба продолжается. Без победы над "Колосом" этот выигрыш ничего не значит.

- На матч с "Колосом" мотивировать не надо?

- Все понимают какая это игра и за что! Мотивация будет на высшем уровне. Все будут выходить и доказывать.