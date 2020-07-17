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СМИ: Бешикташ хочет арендовать Жерсона Родригеса, Динамо настаивает на продаже

Премьер-лига
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Форвард еще может зацепиться в Турции

СМИ: Бешикташ хочет арендовать Жерсона Родригеса, Динамо настаивает на продаже
Новина українською

Турецкий "Бешикташ" заинтересовался опальным форвардом "Динамо" Жерсоном Родригесом.

Как пишет Tumspor, турецкий клуб готов арендовать игрока с последующим правом выкупа. По этой схеме турецкий клуб якобы готов заплатить киевлянам 400 тысяч евро за аренду + 4 млн за возможный последующий трансфер.

Впрочем, данный расклад пока что не находит отклика у руководства "Динамо", которое хочет сразу продать игрока и намерено выручить за него 6 млн евро.

Напомним, что Жерсон последние полгода провел в аренде в "Анкарагюджю", однако клуб разорвал с ним контракт, после того как люксембуржец устроил драку с капитаном команды.

Также ранее сообщалось о том, что парнем интересовался "Фенербахче", однако после всей этой истории данный турецкий гранд охладел и больше не рассматривает вариант с конфликтным игроком.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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