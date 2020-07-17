Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перед матчем с Колосом игроки Динамо останутся ночевать на клубной базе
Максимальная концентрация
Киевское "Динамо" уже в пятницу начало подготовку к матчу 32-го тура УПЛ против "Колоса".
В полдень "бело-синие" собрались на учебно-тренировочной базе и провели тренировку, которая была посвящена преимущественно восстановлению.
В субботу игроков ожидает предматчевый заезд на базу и вечернее занятие, после которого команда останется ночевать на базе.
Напомним, что игра начнется в воскресенье в 19:30 на НСК "Олимпийский".
Также отметим, что для того, чтобы гарантированно добыть серебро чемпионата и путевку в квалификацию Лиги чемпионов по итогам сезона, киевлянам в данном матче нужно не проиграть.