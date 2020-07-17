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Перед матчем с Колосом игроки Динамо останутся ночевать на клубной базе

Премьер-лига
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Перед матчем с Колосом игроки Динамо останутся ночевать на клубной базе
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Киевское "Динамо" уже в пятницу начало подготовку к матчу 32-го тура УПЛ против "Колоса".

В полдень "бело-синие" собрались на учебно-тренировочной базе и провели тренировку, которая была посвящена преимущественно восстановлению.

В субботу игроков ожидает предматчевый заезд на базу и вечернее занятие, после которого команда останется ночевать на базе.

Напомним, что игра начнется в воскресенье в 19:30 на НСК "Олимпийский".

Также отметим, что для того, чтобы гарантированно добыть серебро чемпионата и путевку в квалификацию Лиги чемпионов по итогам сезона, киевлянам в данном матче нужно не проиграть.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Динамо

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