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Севидов: Уровень Русина на данный момент – это не уровень Динамо
У Динамо снова проблемы с нападающими
Известный украинский специалист Александр Севидов в эфире UA-Футбол по итогам матча Динамо – Заря 3:1 сделал вывод о проблемах киевлян с забивными нападающими.
"К сожалению, в этом матче мы увидели, что Динамо снова играло без нападающих. Русин – хороший парень, много двигается, много борьбы выигрывает, много карточек зарабатывает на себе, но его уровень на данный момент – не уровень Динамо.
Были ситуации, когда он принял абсолютно неверные решения, ведь игра могла закончиться гораздо раньше.
Да, ему не хватает опыта. Но желание огромное, и это подкупает Михайличенко, и поэтому, наверное, играет Русин, а не Соль", - сказал Севидов.