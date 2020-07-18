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Севидов: Уровень Русина на данный момент – это не уровень Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

У Динамо снова проблемы с нападающими

Севидов: Уровень Русина на данный момент – это не уровень Динамо
Новина українською

Известный украинский специалист Александр Севидов в эфире UA-Футбол по итогам матча Динамо – Заря 3:1 сделал вывод о проблемах киевлян с забивными нападающими.

"К сожалению, в этом матче мы увидели, что Динамо снова играло без нападающих. Русин – хороший парень, много двигается, много борьбы выигрывает, много карточек зарабатывает на себе, но его уровень на данный момент – не уровень Динамо.

Были ситуации, когда он принял абсолютно неверные решения, ведь игра могла закончиться гораздо раньше.

Да, ему не хватает опыта. Но желание огромное, и это подкупает Михайличенко, и поэтому, наверное, играет Русин, а не Соль", - сказал Севидов.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Назарий Русин
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
18.07.2020 в 00:59
Хороший парень-еще не профессия(особенно футбольная) ЭТО БУРАТИНО
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