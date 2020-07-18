Ворскла попрощается с Шехичем

Вингер "Ворсклы" Эдин Шехич покинет полтавский клуб в ближайшее время.

"Опорная зона – раз, в связи с уходом Луизао. Нужны нападающий, вингеры, ведь Шехич тоже покидает клуб. Возможно, нужен еще центральный защитник, потому что у нас только три есть в обойме, если говорить об опытных. Артур также покинул команду.

Хотелось бы продлить Луизао, но не от нас все будет зависеть", – сказал Лысак в эфире "Футбольного формата".