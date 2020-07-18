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Ворскла попрощается с Шехичем

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер покинет клуб в ближайшее время

Ворскла попрощается с Шехичем
Новина українською

Вингер "Ворсклы" Эдин Шехич покинет полтавский клуб в ближайшее время.

"Опорная зона – раз, в связи с уходом Луизао. Нужны нападающий, вингеры, ведь Шехич тоже покидает клуб. Возможно, нужен еще центральный защитник, потому что у нас только три есть в обойме, если говорить об опытных. Артур также покинул команду.

Хотелось бы продлить Луизао, но не от нас все будет зависеть", – сказал Лысак в эфире "Футбольного формата".

25-летний Шехич играл за "Ворсклу" с января прошлого года. На его счету 2 гола в 22 матчах.

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В статье: Ворскла (Полтава) Эдин Шехич
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