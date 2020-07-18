Бабич опасается, что Игнатенко станет вторым Гармашем

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал удаление арендованного у "Шахтера" Данила Игнатенко на 51-й минуте матча 31-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1).

"Опорный полузащитник не имеет права получать такие простые карточки. Наверное, маргарина еще не прибавилось у него. Если этот футболист, имея такие данные, хочет играть в хороший футбол, а у него все для этого есть, ему нужно немножко повзрослеть, чтобы это не был второй Гармаш, который постоянно будет подводить свою команду. Где бы он не играл.

Я очень сильно расстроен его действиями. Даже представить себе не мог, что футболист, выходя на второй тайм, мог получить красную карточку. Я и мои помощники ведь сказали ему, чтобы он более корректно сыграл в единоборствах, потому что уже на желтой карточке висел. Он нас подвел. И себя он подвел", – сказал Бабич в эфире "Футбольного формата".