Игорь Когут: Хочу всю карьеру играть в Днепре-1, однако готов к новым вызовам

Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут рассказал о своем будущем.

"У нас, конечно, и футболисты хорошие, и инфраструктура неплохая, но все упирается в финансы. Если будет хорошее финансирование, то все будет хорошо. С нынешним составом и вливаниями, мы вряд ли сможем составить конкуренцию грандам. Чтобы конкурировать с "Шахтером" нужны трансферы высококлассных игроков.

Есть, конечно, мысли о Европе, рассматриваю варианты. Я всегда, в принципе, говорил, что хочу играть всю свою карьеру в Днепре. Но если будет предложение, которое устроит и меня, и клуб, то почему бы и нет. Я готов к новым вызовам.

Сначала тренерский штаб ставил задачу закрепиться в Премьер-лиге. Здорово, конечно, что мы претендуем на путевку в еврокубки, но если у нас не получится, то трагедии никакой не будет. Этот сезон изначально был больше для адаптации на самом высоком уровне.

Все главные мысли сейчас у нас об игре с "Ворсклой", хотя, конечно, мы держим матч плей-офф в уме", – рассказал Когут пресс-службе "Днепра-1".