  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игорь Когут: Хочу всю карьеру играть в Днепре-1, однако готов к новым вызовам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Когут: Хочу всю карьеру играть в Днепре-1, однако готов к новым вызовам

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал о планах на будущее

Игорь Когут: Хочу всю карьеру играть в Днепре-1, однако готов к новым вызовам
Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут рассказал о своем будущем.

"У нас, конечно, и футболисты хорошие, и инфраструктура неплохая, но все упирается в финансы. Если будет хорошее финансирование, то все будет хорошо. С нынешним составом и вливаниями, мы вряд ли сможем составить конкуренцию грандам. Чтобы конкурировать с "Шахтером" нужны трансферы высококлассных игроков.

Есть, конечно, мысли о Европе, рассматриваю варианты. Я всегда, в принципе, говорил, что хочу играть всю свою карьеру в Днепре. Но если будет предложение, которое устроит и меня, и клуб, то почему бы и нет. Я готов к новым вызовам.

Сначала тренерский штаб ставил задачу закрепиться в Премьер-лиге. Здорово, конечно, что мы претендуем на путевку в еврокубки, но если у нас не получится, то трагедии никакой не будет. Этот сезон изначально был больше для адаптации на самом высоком уровне.

Все главные мысли сейчас у нас об игре с "Ворсклой", хотя, конечно, мы держим матч плей-офф в уме", – рассказал Когут пресс-службе "Днепра-1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Когут СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...