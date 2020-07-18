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Про xG Русина, потенциальный трансфер Цыганкова и курс Зари Виктора Скрипника. Подкаст №28

Премьер-лига
(2 голосов)

Бущан – MVP матча и пример для Мацапуры

Про xG Русина, потенциальный трансфер Цыганкова и курс Зари Виктора Скрипника. Подкаст №28
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор центрального матча 31-го тура УПЛ, а именно "Динамо" – "Заря". Главная проблема Мацапуры – в росте?! Обсуждаем огромное влияние Виктора Цыганкова на игру киевлян ввиду потенциального трансфера, отмечаем прекрасный треугольник в полузащите "Динамо", нулевую реализацию Назария Русина и единственную ошибку Монзуль. Не забыли про высказывания Скрипника, контраст его эмоций и будущее "Зари", которое уезжает в Австрию… Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Алексей Михайличенко Виталий Буяльский Георгий Бущан Виктор Скрипник Сергей Сидорчук Динамо (Киев) УПЛ Екатерина Монзуль Владислав Кочергин Виктор Цыганков Евгений Чеберко Назарий Русин Беньямин Вербич Дмитрий Мацапура Подкаст Аудиомнение Динамо - Заря
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Комментарии (3)
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yunguvnor (м. Чернігів)
18.07.2020 в 16:02
xG - це непотріб. Я все сказав.
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+1
-1
vgolovan (полтава)
18.07.2020 в 15:46
и не надо выделять отдельных игроков
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+2
-1
vgolovan (полтава)
18.07.2020 в 15:46
в данный момент уровень динамо это вообще не уровень динамо
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+2
-1


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