Про xG Русина, потенциальный трансфер Цыганкова и курс Зари Виктора Скрипника. Подкаст №28

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор центрального матча 31-го тура УПЛ, а именно "Динамо" – "Заря". Главная проблема Мацапуры – в росте?! Обсуждаем огромное влияние Виктора Цыганкова на игру киевлян ввиду потенциального трансфера, отмечаем прекрасный треугольник в полузащите "Динамо", нулевую реализацию Назария Русина и единственную ошибку Монзуль. Не забыли про высказывания Скрипника, контраст его эмоций и будущее "Зари", которое уезжает в Австрию… Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.