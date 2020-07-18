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Поиграл и в Киеве, и в Донецке. Сегодня день рождения у Александра Севидова

Премьер-лига
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20-летний тренерский опыт

Поиграл и в Киеве, и в Донецке. Сегодня день рождения у Александра Севидова
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня известному украинскому тренеру, а также постоянному эксперту UA-Футбол Александру Севидову исполняется 51.

Севидов - воспитанник школы донецкого "Шахтёра". Самый продолжительный период он выступал за луганскую "Зарю", в составе которой в начале девяностых провёл более ста игр. Близок к сотне юбиляр был в донецком "Металлурге", где и завершил профессиональную карьеру. В Киеве он также успел поиграть: ещё в советского время во время военной службы защищал цвета столичного СКА.

В нулевых Севидов стал на тренерский путь. За карьеру у него набрался очень солидный послужной список: донецкий "Металлург", каменская "Сталь", "Гелиос", "Зимбру", "Крымтеплица", "Говерла", "Карпаты", "Металлист", "Мариуполь" и "Верея".

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В статье: Александр Севидов
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