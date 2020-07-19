Максим Максименко: Перед Колосом не стоит цели испортить жизнь Динамо

Защитник "Колоса" Максим Максименко в эфире "Футбол NEWS" поделился своим мнением об игре с "Динамо".

"Не думаю, что у ребят в голове такие мысли, чтобы навредить "Динамо". Мы думаем о своей игре. Благодаря положительному результату, добившись его, мы готовимся к следующим матчам, которые имеют для нас важное значение. А конкретно испортить жизнь "Динамо" – такой цели у нас нет.

У меня нет, чтобы месть какая-то... Прошло достаточно времени. Точно могу сказать, что на поле, как команда, так и лично, я хотел бы показать хорошую игру. И добиться положительного результата в игре с "Динамо", - сказал Максименко.