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Максим Максименко: Перед Колосом не стоит цели испортить жизнь Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Оборонец высказался перед игрой с киевлянами

Максим Максименко: Перед Колосом не стоит цели испортить жизнь Динамо
Новина українською

Защитник "Колоса" Максим Максименко в эфире "Футбол NEWS" поделился своим мнением об игре с "Динамо".

"Не думаю, что у ребят в голове такие мысли, чтобы навредить "Динамо". Мы думаем о своей игре. Благодаря положительному результату, добившись его, мы готовимся к следующим матчам, которые имеют для нас важное значение. А конкретно испортить жизнь "Динамо" – такой цели у нас нет.

У меня нет, чтобы месть какая-то... Прошло достаточно времени. Точно могу сказать, что на поле, как команда, так и лично, я хотел бы показать хорошую игру. И добиться положительного результата в игре с "Динамо", - сказал Максименко.

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В статье: Динамо (Киев) Максим Максименко Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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Bravissimo (Erevan)
19.07.2020 в 10:18
Колос сольет и не заметит. Днари вылет с квалификации и потом вылет с Лиги Европы
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0
0
avatar
Усе буде добре (Київ)
19.07.2020 в 09:39
"... не стоит цели" - зараз цей орган називається "целi"?
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0
-1
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simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 08:59
Он сам понял , что сказал ))?? Вобщем покажите хорошую игру... предположим 3-0 в пользу Динамо. Минимум.
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0
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.07.2020 в 09:12
Не плачь, ну не светит вашему колхозу ЧЛ :)
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0
0
aleks68
19.07.2020 в 10:14
вашему колхозу тоже не светит.закатайте губы
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