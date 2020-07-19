  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч без турнирного значения

Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 32-й тур
19 июля. Днепр. "Днепр Арена". Начало в 17:00
"Днепр-1" - "Ворскла"

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Для полтавского коллектива это заключительный матч сезона. Как и в предыдущих играх после финала Кубка Украины, "Ворскла" проведёт его резервным составом. "Днепр-1" уже также обеспечил себе своё седьмое место в нижней шестёрке. Но впереди у подопечных Дмитрия Михайленко один или два поединка плей-офф за место в Лиге Европы. Так что об отпуске хозяевам думать рано.

Читайте такжеДнепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз на матч
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...