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Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч без турнирного значения
Украинская Премьер-лига. Группа 2. 32-й тур
19 июля. Днепр. "Днепр Арена". Начало в 17:00
"Днепр-1" - "Ворскла"
Трансляция FootballHub (бесплатно)
Для полтавского коллектива это заключительный матч сезона. Как и в предыдущих играх после финала Кубка Украины, "Ворскла" проведёт его резервным составом. "Днепр-1" уже также обеспечил себе своё седьмое место в нижней шестёрке. Но впереди у подопечных Дмитрия Михайленко один или два поединка плей-офф за место в Лиге Европы. Так что об отпуске хозяевам думать рано.
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