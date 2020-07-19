Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 32-й тур

19 июля. Днепр. "Днепр Арена". Начало в 17:00

"Днепр-1" - "Ворскла"

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Для полтавского коллектива это заключительный матч сезона. Как и в предыдущих играх после финала Кубка Украины, "Ворскла" проведёт его резервным составом. "Днепр-1" уже также обеспечил себе своё седьмое место в нижней шестёрке. Но впереди у подопечных Дмитрия Михайленко один или два поединка плей-офф за место в Лиге Европы. Так что об отпуске хозяевам думать рано.