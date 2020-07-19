Черноморец: 25 лет первому серебру

Летом 1994 года футбольная Одесса была не на шутку встревожена. По городу распространился слух, что трудившийся на тренерском мостике "Черноморца" долгие годы (правда, с небольшим перерывом) Виктор Прокопенко уезжает в Волгоград. Для болельщиков, которые любили Прокопа, как его называли в спортивных кругах, эта новость стала сродни грому среди ясного неба.

Параллельно с ней появилась и другая информация: дескать, новым главным тренером "моряков" станет Леонид Буряк.

Работавшего с тернопольской "Нивой" молодого специалиста в Одессе встретили с любопытством, ведь разговоры о том, что он может возглавить "Черноморец" ходили еще во время выступлений одесситов в чемпионате СССР. К тому же, для Одессы Буряк совсем не чужой - он родился и вырос в приморском городе, в нем и начинал свой путь в большой футбол. И не где-нибудь, а именно в "Черноморце".

НАСЛЕДСТВО ОТ ПРОКОПЕНКО

Понятное дело, что в Тернополе к неожиданному уходу Леонида Буряка отнеслись весьма отрицательно. Для футбольной общественности западноукраинского города это стало шоком, а вслед тренеру полетели не только острые стрелы критики, но и проклятья. Тернопольские болельщики и футбольные функционеры назвали Буряка предателем, объявив его чуть ли не персоной нон-грата.

Вскоре страсти постепенно улеглись и новый тренерский штаб "Черноморца", в который, кстати, вошел еще один трудившийся на Тернопольщине специалист - Владимир Козеренко, с энтузиазмом взялся за работу. Перед командой была поставлена серьезная задача - бросить вызов самому киевскому "Динамо" или как минимум непременно завоевать одно из максимально возможных призовых мест.

Надо сказать, что Леониду Буряку досталось хорошее наследство. "Черноморец", буквально взлелеянный Прокопом за последние пять с половиной лет, представлял собой хорошо отлаженный механизм, в котором четко работали все детали. К тому моменту под руководством признанного лучшим тренером Одесщины XX века Виктором Прокопенко одесская команда успела завоевать два Кубка Украины и два комплекта бронзовых медалей. "Черноморец" в ту пору демонстрировал комбинационную и результативную игру, которая радовала глаз болельщиков.

Даже несмотря на тот факт, что в межсезонье сменился тренер, одесские футболисты словно по накату продолжали идти заданным курсом. Их мощь прочувствовали на себе многие соперники, кого считали фаворитом в борьбе за призовые места: помимо главного претендента на золото "Динамо" к таковым относились днепропетровский "Днепр", донецкий "Шахтер" и еще не успевшая растерять своего первого чемпионского реноме симферопольская "Таврия".

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Такое в футболе бывает крайне редко, но сезон-1994/95 "Черноморец" начал без кадровых потерь. А вот приобретения были: отметившийся высокой результативностью в предыдущем чемпионате нападающий Олег Мочуляк возвратился из тернопольской "Нивы", а полузащитник Виктор Богатырь из аренды в александрийской "Полиграфтехнике". На протяжении осенней части чемпионата ряды одесской команды продолжали усиливаться качественными футболистами: из российских клубов в Одессу вернулись двое полузащитников - Александр Никифоров из набережночелнинского "КАМАЗа" и Юрий Сак из московского "Спартака". Из винницкой "Нивы" был приглашен Алесандр Горшков, из СК "Одесса" пришли Виталий Колесниченко, Александр Спивак и Владимир Мусолитин, из английского "Саутгемптона" перебрался Алексей Чередник, а из израильского "Бейтара" (Иерусалим) знакомый Буряку по совместной работе в Тернополе Андрей Гашкин. К играм за главную команду был привлечен юный Юрий Селезнев из резервного "Черноморца-2".

В составе "Черноморца" в ту пору и без перечисленных футболистов выступало немало мастеровитых ребят, блиставших еще в "прокопенковскую" пору: в воротах уверенно выглядел Олег Суслов, в защите надежно действовали Андрей Телесненко, Юрий Смотрич, Юрий Букель, Дмитрий Парфенов, Виталий Скиш, в средней линии уверенной игрой выделялись Игорь Жабченко, Игорь Корниец, Вячеслав Еремеев, Константин Кулик, Виктор Яблонский, Руслан Романчук, а в нападении - грозный бомбардир Тимерлан Гусейнов и Виталий Парахневич. Согласитесь, состав - что надо! Им можно было на равных соперничать с любым коллективом высшей лиги. И "Черноморец" соперничал. С тем же столичным "Динамо" одесситы сыграли более чем достойно.

- В том памятном сезоне нам удалось в обоих матчах отобрать очки у динамовцев, - с гордостью вспоминает тогдашний капитан "моряков" Андрей Телесненко. - В первом круге мы сыграли с ними в Одессе вничью, 1:1, а во втором одержали победу в Киеве - 2:1. Что и говорить, команда у нас тогда была супер! Все ребята были сыграны, знали толк в футболе. Правда, сезон мы начали с поражения от "Шахтера" в Донецке - 0:2, после чего еще в нескольких последующих встречах теряли очки на выезде - в частности, в Кривом Роге (1:1), Николаеве (0:1). Зато в играх на своем поле в том чемпионате не проиграли ни разу, сыграв вничью лишь трижды! А вот в розыгрыше Кубка кубков выступили неудачно, выбыв из борьбы после первой же дуэли, в которой нашим соперником был швейцарский "Грассхопперс".

ЕДИНОДУШИЕ БУРЯКА И САБО

После поражения в Николаеве в рамках 5-го тура "Черноморец" словно подменили. Команда выдала убедительную серию из пяти побед кряду, что позволило ей существенно поправить свое турнирное положение. Однако вторую половину осенней части чемпионата в играх "моряков" появилась нестабильность, вызванная потерей куража после неудачи в соперничестве с "Грассхопперсом". Сначала с ничьими чередовались поражения, а затем победы. Впрочем, один мирный исход оставил у футбольной Одессы приятное впечатление - это была домашняя встреча с киевским "Динамо". В ней команды обменялись реализованными одиннадцатиметровыми в ходе второго тайма (сначала забил киевлянин Виктор Леоненко, а затем одессит Дмитрий Парфенов), что стало поводом для обоюдного недовольства судейством со стороны Леонида Буряка и наставника "Динамо" Йожефа Сабо.

Помнится, Судейский комитет Федерации футбола Украины удовлетворил протесты обеих команд, дисквалифицировав хмельницкого рефери Игоря Хиблина на длительный срок. После той игры "Черноморец" привез четыре очка из Днепропетровска и Львова, а затем заработал еще три в домашней игре с "Таврией". В итоге на зимние каникулы одесситы ушли на четвертой строчке в таблице. Тогда их отставание от расположившегося на втором месте "Шахтера" составляло семь очков, а от идущего третьим "Днепра" - на четыре. Кто бы мог в ту пору подумать, что весенний отрезок чемпионата "моряки" проведут настолько успешно, что донетчане и днепропетровцы на финише окажутся за их спиной!

ГРОЗНЫЙ ГОЛЕАДОР ВЕРЕН СЕБЕ

Осенняя часть чемпионата стала весьма результативной для форварда "Черноморца" Гусейнова. Приучивший радовать болельщиков голами на любой вкус атлетичный нападающий в этот отрезок забил львиную долю своих мячей в сезоне (9 из 12), продолжая держать личную планку довольно высоко.

- Важных мячей было достаточно. В частности, в вездных поединках с криворожским "Кривбассом", "Днепром", дома с винницкой "Нивой", луганской "Зарей-МАЛС", тем же "Днепром", - перечисляет Тимерлан Гусейнов. - А еще запомнились "дубли" в играх с "Таврией" и луцкой "Волынью" в Одессе, которых мы обыграли с одинаковым счетом 4:0. Сезон-1994/95 стал своего рода пристрелкой для "Черноморца" по части соперничества с киевским "Динамо", Ведь уже в следующем чемпионате итоговый разрыв между нами и чемпионом составлял уже не десять очков, а всего шесть. Второе место - неплохой результат, выиграть первый раз серебро было, конечно же, приятно. В том "Черноморце" подобрался хороший коллектив, все ребята, что называется, играющие. Те годы вспоминаю с особым чувством.

КОГДА НА СЕЛЕКЦИОННОЙ НИВЕ НЕТ ПРОБЛЕМ

Еще задолго до зимнего антракта и в его ходе кадровая обойма "Черноморца" уменьшилась ни много ни мало на десять человек. Кто-то был отдан в аренду, у кого-то не сложились отношения с Буряком, а кто-то решил поискать счастья в других коллективах. В августе перешел в "Полиграфтехнику Виктор Богатырь, в сентябре на арендных условия сразу трое футболистов были делегированы на помощь перволиговому СК "Одесса" - Виталий Скиш, Вячеслав Еремеев и Виктор Ябонский (двое последних затем перебрались в венгерский "Штадлер" и калининградскую "Балтику" соответственно), с октября по декабрь Руслан Романчук уехал в кременчугский "Кремень", Алексей Чередник - в запорожский "Металлург", Юрий Смотрич - в СК "Николаев" (в марте к нему присоединился сыгравший один матч весенней части сезона Александр Никифоров), Контантин Кулик и Игорь Корниец перебрались к Виктору Прокопенко в волгоградский "Ротор", а Виталий Парахневич - в московский "Локомотив".

Несмотря на присущую футболу текучесть кадров, в "Черноморце" по поводу комплектования команды не особо переживали. В то время у одесского клуба был настолько мощный селекционный потенциал, что болельщики были твердо убеждены: на места ушедших непременно будут найдены не менее достойные кандидаты. Эту работу обеспечивал возглавляемый президентом клуба Вячеславом Лещуком штаб, в который входили признанные мастера селекции - начальник команды Владимир Плоскина, тренер Игорь Соколовский и примкнувший к ним в ноябре легендарный Валерий Поркуян. Увлеченность созданием боеспособной команды была настолько велика и у вице-президента, а затем и президента клуба Григория Бибергала, что несмотря на свой статус, он с огромным удовольствием мог отправиться в какой-нибудь город Украины с целью пригласить того или другого приглянувшегося футболиста. Так было в случае с Игорем Жабченко, которого Бибергал лично усадил в машину в Кременчуге и привез в Одессу.

Появлялись хорошие футболисты в команде и благодаря личным связям Леонида Буряка в высоких кабинетах столицы - причем, не только футбольных.

СИЛЬНЫЕ НОВИЧКИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СБОРЫ

В период зимних каникул в сезоне-1994/95 к "Черноморцу" было приковано повышенное внимание. Уже тогда многие специалисты понимали, что в Одессе по поводу одного из комплектов медалей настроены весьма серьезно. С нетерпением ждали возобновления чемпионата и одесские любители футбола, тем временем внимательно наблюдая за кадровыми новостями по части приобретений. В зимний период ряды "Черноморца" хоть и пополнило вдвое меньшее количество футболистов, на качестве игры это никоим образом не отразилось - костяк-то сохранился! Из московского "Спартака" пришел знакомый Буряку по совместной работе в тернопольской "Ниве" Владислав Тернавский, из израильского "Маккаби" (Хайфа) Василий Кардаш, а из СК "Одесса" Александр Зотов. Кроме них, в "Черноморце" появился вернувшийся в родной город из "КАМАЗа" (Набережные Челны) Владислав Зубков, а из резервного "Черноморца-2" к работе в главной команде был привлечен юный Денис Колчин.

Тренировочные сборы во время зимнего антракта "Черноморец" провел весьма продуктивно, так как проходили они в отличных условиях - сначала в Израиле, а затем Германии. На полях этих стран "моряки" сыграли ряд контрольных матчей с сильными соперниками, тем самым заложив хороший фундамент не только на весенний отрезок чемпионата, но и на весь календарный год. Эффективность этой работы показали дальнейшие события.

НИЧЬЯ ПОСРЕДИ ПОБЕДНЫХ СЕРИЙ

Стартовый матч второго круга сложился для "моряков" так же неудачно, как и стартовая игра первого - поражением со счетом 0:2. Правда, если в начале чемпионата соперником был "Шахтер", то в этот раз - "Таврия". Похоже, что эта неудача лишь раззадорила "Черноморец". В дальнейшем он выдал настолько впечатляющую победную серию, что ей могли бы позавидовать многие команды - 8 матчей без очковых потерь! Скажу больше: в истории "Черноморца" такое никогда не повторялось - ни "до", ни "после".

- На том этапе команде достаточно было выиграть у довольно крепких львовских "Карпат" и с разницей в два "сухих" мяча победить одного из конкурентов - "Днепр", как она поймала кураж, - делится приятными воспоминаниями Андрей Телесненко. - А дальше - пошло-поехало! Восьмиматчевую победную серию лишь на один тур прервала гостевая ничья с винницкой "Нивой", после которой мы выдали очередной солидный выигрышный отрезок из пяти поединков.

Когда до финиша оставалось всего два тура, и было понятно, что "Днепру" не удасться нас достать и потеснить со второго места, над командой уже не довлел результат. Возможно, отсюда и две ничьи - в Ивано-Франковске с "Прикарпатьем" и дома с "Шахтером".

ЖАБЧЕНКО ЛОМАЕТ ТРАДИЦИИ

С тех памятных для футбольной Одессы времен прошло четверть века, однако болельщики со стажем до сих пор вспоминают тот замечательный период. В ходе впечатяющей победной серии особняком стоит уже упомянутый поединок в Киеве с "Динамо". В нем одесские футболисты сделали то, чего раньше в четырех кряду чемпионатах Украины никому не удавалось - нанесли первое поражение чемпиону на его поле. Героем того матча стал полузащитник "моряков" Игорь Жабченко, забивший оба мяча в ворота Александра Шовковского.

- Первый гол - заслуга Гашкина, - вспоминает перипетии той встречи на тогдашнем Республиканском стадионе в разговоре с корреспондентом UA-Футбол автор "дубля". - Он прошел флангом, прострелил во вратарскую и я фактически расстрелял пустые ворота. А вот второй мяч забил со штрафного. Мы разыграли "стандарт" и я пробил в "девятку".

Помимо этого матча в сезоне-1994/95 "Черноморец" еще не раз удивлял своих почитателей. Ценными можно считать и обе победы над одним из главных конкурентов в борьбе за медали - завоевавшим в итоге бронзу "Днепром". Причем, в каждом из поединков одесская команда брала верх со счетом 2:0. А лично для Леонида Буряка важными ввиду принципиальности стали выигрыши у тернопольской "Нивы" - в гостях 2:0 и дома 1:0.

- В том чемпионате участвовало 18 команд, и он отличался интересной и напряженной борьбой, - отмечает Телесненко. - Тот факт, что мы отстали от чемпиона, киевского "Динамо", всего на десять очков, говорит о многом. Но одним из наиболее важных факторов было наличие в "Черноморце" большого количества одесситов. Воспитанников одноименной футбольной школы в команде было 15! Кроме того, существовал в ту пору и "Черноморец-2", из которого в большой футбол попало немало талантливых ребят - Грановский, Мельников, Чаплыгин, Згура, Щекотилин, Скоропад, Мишков, Терещенко. Все они потом играли на хорошем уровне в разных клубах. К тому же, в команде не было легионеров. Единственным среди 32 участвовавших в чемпионате футболистов был россиянин Андрей Гашкин, фееривший ранее у Буряка в "Ниве".

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ СПОРТИВНОЙ ГОРДОСТИ ОДЕССЫ

Тот первый серебряный сезон наверняка на всю жизнь запомнил каждый, кто принимал в нем участие в футболке "Черноморца". Одесса тогда буквально жила футболом, даже не догадываясь, что когда-то их главная спортивная гордость не только будет регулярно мигрировать между элитой и первой лигой, но и станет мальчиком для битья всех выступающих в первой лиге сельских и провинциальных команд. Поэтому когда речь заходит об успехах "моряков" 90-х годов, каждый причастный к ним невольно проводит параллель с сезоном нынешним.

- Я прожил в Одессе девять лет, отдав этому клубу лучшие годы карьеры, - с ностальгией говорит Игорь Жабченко. - С "Черноморцем" мне дважды удалось выиграть серебро, по одному разу бронзу и Кубок Украины. Это прекрасное время вспоминаю до сих пор. Не могу понять, как такое может быть, чтобы в таком футбольном городе, как Одесса, его спортивный флагман - "Черноморец" влачит жалкое существование. Это, мягко говоря, неправильно. Особенно если учесть, какая у клуба инфраструктура - в частности, отличная база, красавец-стадион. А еще замечательные болельщики, которые умели ценить качественный футбол и заполнять трибуны домашней арены. Жаль, что с "моряками" ныне все так происходит. Надеюсь, что в Одессе что-то изменится и "Черноморец" вновь станет тем "Черноморцем", которым он был прежде.

- Четверть века прошло с той замечательной поры, но забыть те прекрасные мгновенья нельзя, - резюмирует Андрей Телесненко. - Перебирая архив с фотографиями, каждый раз словно переносишься в тот сезон, вспоминая наши победы и ту добрую атмосферу. В 25-летний юбилей хочется пожелать всем, кто был причастен к серебряному успеху "Черноморца" здоровья, мира и добра. А еще побольше позитивных эмоций от футбола.